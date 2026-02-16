TENDANCES
Internet

Reddit, Meta et Google auraient volontairement transmis des données d’utilisateurs critiques à l’ICE

16 Fév. 2026 • 16:30
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) aurait intensifié ces derniers mois l’envoi de “subpoenas administratives” à plusieurs géants du numérique. Selon une enquête du New York Times, Reddit, Meta et Google auraient « répondu favorablement à certaines demandes » visant à identifier des internautes ayant publié des messages critiques envers l’Immigration and Customs Enforcement (le tristement célèbre ICE).

Pour ne rien arranger, et contrairement aux assignations judiciaires classiques, ces réquisitions ne sont pas émises par un juge mais directement par l’administration. Jusqu’ici, cet outil était principalement réservé à des affaires graves comme les enlèvements d’enfants. Son usage dans le cadre d’activités en ligne marque donc un tournant notable vers une gestion de plus en plus autocratique du pouvoir.

Des publications critiques dans le viseur

Les utilisateurs concernés auraient été ciblés pour des contenus « critiquant l’ICE ou indiquant la localisation d’agents », selon le quotidien américain. Outre Meta – maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp – et Google, Discord aurait également reçu des centaines de demandes similaires.

ICE

Un porte-parole de Google a précisé que l’entreprise examinait chaque requête afin de « protéger la vie privée des utilisateurs tout en respectant ses obligations légales », ajoutant que les comptes concernés sont informés, sauf interdiction légale spécifique. Les entreprises donneraient par ailleurs un délai de 14 jours aux utilisateurs pour contester la demande devant les tribunaux.

Un climat de défiance croissant

Dans ce contexte pour le moins tendu, certaines initiatives militantes comme “Resist and Unsubscribe” appellent au boycott des grandes plateformes considérées qui coopèrent étroitement avec les autorités migratoires.

L’affaire souligne en tout cas la tension croissante entre exigences sécuritaires et protection des données personnelles, à l’heure où les grandes plateformes sont devenues des intermédiaires incontournables entre citoyens et institutions.

