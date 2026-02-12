TENDANCES
Claude améliore son offre IA gratuite avec des fonctions jusque-là payantes
Internet

Claude améliore son offre IA gratuite avec des fonctions jusque-là payantes

2 min.
12 Fév. 2026 • 8:33
0

Anthropic propose désormais gratuitement la création de fichiers, les connecteurs tiers et les skills sur son intelligence artificielle Claude, trois fonctionnalités jusqu’ici réservées aux abonnements payants. Cette ouverture intervient quelques jours après qu’OpenAI a commencé à mettre en place des publicités auprès des utilisateurs gratuits de ChatGPT et des abonnés avec l’offre Go. Ces pubs s’affichent pour l’instant aux États-Unis.

Claude Anthropic Logo

Du mieux pour la version gratuite de Claude

Anthropic capitalise sur son engagement de maintenir Claude sans publicité. En libérant l’accès à des outils avancés pour son IA, Anthropic vise directement les utilisateurs qui refusent d’être exposés à des publicités lorsqu’ils interagissent avec un chatbot.

Les utilisateurs gratuits peuvent désormais créer, éditer et manipuler des documents directement dans une conversation à l’aide du modèle Sonnet 4.5. Claude génère aussi des feuilles de calcul Excel, des présentations PowerPoint, des documents Word et des fichiers PDF. Les abonnés Pro conservent l’accès au modèle Opus plus performant.

La gratuité s’étend aux connecteurs, permettant d’intégrer des services tiers sans coût. L’écosystème couvre une large palette d’applications : Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma et WordPress figurent parmi les intégrations disponibles.

Les skills, ces ressources basées sur le système de fichiers qui confèrent à Claude une expertise spécialisée, sont également accessibles. Anthropic propose nativement des skills pour PowerPoint, Excel, Word et PDF, mais autorise la création de skills personnalisés intégrant des connaissances métier et organisationnelles spécifiques.

Anthropic propose parallèlement la compression dans l’offre gratuite. Cette fonction permet à Claude de synthétiser automatiquement le contexte des échanges précédents, évitant ainsi de redémarrer une conversation depuis le début. Le plafond d’utilisation du niveau gratuit reste toutefois inchangé, maintenant des limitations de volume pour les utilisateurs.

