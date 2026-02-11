TENDANCES
KultureGeek Business Tech xAI face à une vague de départs : plusieurs cofondateurs et employés « Senior » quittent l’entreprise
Business Tech

xAI face à une vague de départs : plusieurs cofondateurs et employés « Senior » quittent l’entreprise

2 min.
11 Fév. 2026 • 18:05
0

xAI traverse une période agitée. En moins d’une semaine, au moins neuf ingénieurs de haut niveau, dont deux cofondateurs de la société, ont annoncé publiquement leur départ. Ni l’entreprise ni Elon Musk n’ont commenté ces sorties, mais la soudaineté de ces annonces ainsi que le profil des démissionnaires alimentent les interrogations sur la gouvernance et la trajectoire du laboratoire d’intelligence artificielle.

Plusieurs anciens collaborateurs expliquent vouloir lancer de nouveaux projets avec de petites équipes, qu’ils estiment plus agiles pour développer des technologies de rupture. Yuhai “Tony” Wu, cofondateur et responsable du raisonnement chez xAI, a notamment déclaré : « C’est le moment d’ouvrir un nouveau chapitre… Une petite équipe armée d’IA peut déplacer des montagnes. » D’autres évoquent un désir de créativité accrue et de cycles d’innovation plus rapides.

xAI logo

Un contexte sensible pour Grok

Ces départs interviennent alors que xAI fait face à des controverses liées à l’utilisation de Grok, au point que des enquêtes réglementaires sont en cours. Parallèlement, l’entreprise se prépare à une introduction en Bourse et vient d’être juridiquement rattachée à SpaceX, ce qui renforce les volontés centralisatrices d’Elon Musk.

Avec plus de 1 000 employés, xAI conserve évidemment des capacités opérationnelles solides à court terme, mais dans un secteur où le talent est rare et la crédibilité déterminante, la sortie de plusieurs figures fondatrices soulève des questions sur la capacité du groupe à maintenir une dynamique forte face à des rivaux comme OpenAI, Anthropic ou Google. Les prochains mois seront sans doute décisifs pour juger de la résilience du projet IA d’Elon Musk…

Signaler une erreur dans le texte

