Facebook peut maintenant animer votre photo de profil avec l’IA

Facebook annonce de nouvelles fonctions utilisant l’intelligence artificielle Meta AI pour rendre l’expression plus simple via la photo de profil, les autres photos, le fil d’actualité et les stories. Le changement mis en avant par le réseau social est la possibilité d’animer votre photo de profil avec l’IA, tandis que d’autres outils retouchent le style des photos ou habillent les publications avec des fonds animés.

La photo de profil Facebook peut être animée

Ces ajouts visent trois éléments : l’identité (photo de profil), la création visuelle (stories et souvenirs) et l’écriture (publications). Le déploiement est progressif, avec la promesse d’élargir certaines bibliothèques d’effets au fil de l’année, notamment lors de moments saisonniers et d’événements spéciaux.

Pour maximiser le résultat sur la photo de profil animée, Facebook met en avant une contrainte très concrète : une seule personne, face caméra, visage bien visible, sans objet tenu. Les images à animer peuvent être choisies depuis la bibliothèque du téléphone ou parmi celles déjà publiées sur Facebook, puis partagées dans le fil et visibles sur le profil.

La fonction d’animation de photo de profil est conçue pour être immédiate : une image devient une animation en quelques secondes à partir d’animations prédéfinies. Parmi les exemples cités figurent des effets comme naturel, chapeau de fête, confettis, salut et cœur.

Facebook prévoit d’ajouter d’autres animations au cours de l’année. L’objectif est de permettre des variations adaptées à des périodes particulières, sans que l’utilisateur ait à créer un contenu vidéo ou à utiliser un outil externe.

D’autres personnalisations sont disponibles

Restyle permet de transformer l’esthétique d’une image dans les stories et dans les souvenirs, soit via des styles prédéfinis, soit via un prompt généré avec Meta AI. Facebook indique aussi qu’il recommandera des souvenirs accompagnés d’options Restyle directement dans les stories, ce qui pousse l’outil au moment où l’utilisateur est déjà en train de publier.

L’interface Restyle s’utilise après l’envoi d’une photo dans les stories ou lors du partage d’un souvenir vers les stories, avec deux approches : laisser Meta AI modifier comme on veut via un texte ou choisir dans des catégories de réglages. Pour éviter de diluer l’information, voici les catégories et exemples :

Styles : anime, illustré

Ambiances : lumineux

Éclairage : aérien

Couleurs : froid, rose

Arrière-plans : plage, paysage urbain

En parallèle, Facebook étend l’expression aux publications au niveau du fil d’actualité avec l’ajout d’un arrière-plan animé est déployé progressivement. Lors de la création d’une publication, un bouton « A » multicolore permet de choisir parmi plusieurs fonds fixes ou animés (feuilles qui tombent et vagues par exemple). Des arrière-plans saisonniers arriveront plus tard.