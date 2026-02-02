Blue Origin suspend ses projets de tourisme spatial pour se concentrer sur les missions lunaires

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, annonce une pause prolongée de ses vols touristiques suborbitaux. La société prévoit d’interrompre ses missions habitées à bord de New Shepard pour une durée minimale de deux ans afin de rediriger l’ensemble de ses ressources vers ses ambitions lunaires et ses futurs vols orbitaux.

Un recentrage stratégique vers la Lune

Cette décision intervient à quelques semaines du troisième lancement attendu du lanceur lourd New Glenn, programmé pour la fin février. Blue Origin avait laissé entendre que ce vol pourrait embarquer son atterrisseur robotique lunaire, actuellement en phase de tests au Johnson Space Center de la NASA au Texas. Dans un contexte de forte pression politique pour accélérer le retour des astronautes sur la Lune (via le programme Artemis), la société affirme désormais vouloir jouer un rôle central dans ce nouveau projet spatial.

Dans un communiqué, Blue Origin affirme que « cette décision reflète l’engagement de Blue Origin envers l’objectif national de retour sur la Lune et d’établissement d’une présence lunaire durable ».

New Shepard, pionnier du tourisme spatial

Depuis ses premiers vols il y a plus de dix ans, New Shepard s’est imposée comme la première fusée réutilisable à atteindre l’espace avant d’atterrir verticalement. Contrairement aux lanceurs orbitaux comme Falcon 9 de SpaceX, New Shepard était dédiée aux vols suborbitaux, offrant environ quatre minutes d’apesanteur aux passagers (souvent illustres). Au total, 38 missions ont été menées, transportant au total 98 personnes et plus de 200 charges scientifiques.

Après un arrêt des lancements de tourisme spatial en 2022 suite à un incident technique, ce nouveau gel marque un tournant plus radical pour Blue Origin, désormais résolument tourné vers l’exploration lunaire et la conquête de l’orbite terrestre.