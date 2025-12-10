TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PEGI confirme le remake d’Assassin’s Creed Black Flag
Jeux vidéo

PEGI confirme le remake d’Assassin’s Creed Black Flag

10 Déc. 2025 • 10:35
1

Le secret le moins bien gardé d’Ubisoft vient de refaire surface : Assassin’s Creed Black Flag Resynced apparaît désormais dans la base de données de PEGI. Une confirmation de plus pour ce remake très attendu, longtemps évoqué mais jamais officialisé. Le jeu y est classé +18 et mentionne la présence de microtransactions, un indice assez clair que le projet est déjà bien avancé.

Une rumeur devenue évidence

L’existence du remake ne surprend plus vraiment. Ces derniers mois, plusieurs éléments concordants ont renforcé la thèse d’un retour de l’aventure pirate. Le fabricant Pure Arts avait laissé entendre que “Edward Kenway reviendra bientôt”, tandis qu’une enquête de Tom Henderson révélait un développement interne sous le nom de code Obsidian. Même l’acteur donnant vie au célèbre corsaire avait laissé filer un indice un peu trop appuyé, au point de s’attirer les foudres d’Ubisoft.

AssassinsCreedIVBlackFlag

PEGI fait tomber le dernier voile

Contrairement aux studios, l’organisme de classification n’est tenu par aucun accord de confidentialité. Sa base de données voit régulièrement fuiter des titres non annoncés, et Black Flag Resynced rejoint aujourd’hui la liste. Une mention qui scelle pratiquement l’arrivée prochaine de ce remake dont les fans scrutent le moindre signe.

Vers une annonce imminente ?

Reste à savoir quand Ubisoft officialisera le projet. Les Game Awards 2025, organisés dans la nuit de jeudi à vendredi, pourraient servir de scène idéale… à moins que l’éditeur ne préfère réserver la surprise pour un événement maison, possiblement donc un Ubisoft Connect. Dans tous les cas, Edward Kenway s’apprête visiblement à hisser les voiles une seconde fois

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gears of War reloaded Jeux vidéo

[Xbox Games Showcase] Les principales annonces : Gears of War Reloaded, FF XVI, FF VII Remake : Intergrade, Call of Duty Black Ops 7, A Plague Tale Legacy, etc.

Yakuza Kiwami 3 Jeux vidéo

Yakuza Kiwami 3 : le remake officialisé pour 2026 avec un spin-off en bonus !

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake Jeux vidéo

Dragon Quest 1 & 2 : le remake HD s’annonce sur consoles et PC (trailer)

Black Myth Wukong Jeux vidéo

Black Myth Wukong arrive sur Xbox Series un an jour pour jour après sa sortie sur PS5

Un commentaire pour cet article :

  • Kennox
    10 Déc. 2025 • 11:02
    J’espère que ça ne sera pas une merde d’Ubiwoke avec des pirates tous noir où une connerie du genre.. un remake pourquoi faire ? Le mettre en 4K sans rien ajouter ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Sommet berlin

Sommet de Berlin : Paris et Berlin passent à l’offensive pour un cloud souverain européen

10 Déc. 2025 • 10:08
0 Internet

À Berlin, lors du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont affiché une...

Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty change de stratégie en arrêtant les Modern Warfare et Black Ops consécutifs

10 Déc. 2025 • 9:10
0 Jeux vidéo

L’équipe derrière Call of Duty a annoncé un changement radical dans sa stratégie de publication, mettant un terme...

Data Center Serveurs

Microsoft injecte 17,5 milliards de dollars en Inde pour l’IA et le cloud

9 Déc. 2025 • 20:50
0 Internet

Microsoft confirme son ambition en Inde avec un plan d’investissement colossal de 17,5 milliards de dollars d’ici 2029. Ce programme, le plus...

Google Pixel 9 Pro Fold Avant Arriere

Les Pixel 9 Pro ont des problèmes d’écran, Google propose la réparation gratuite

9 Déc. 2025 • 20:33
0 Mobiles / Tablettes

Google vient d’annoncer la mise en place d’un programme de réparation pour ses Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, confrontés...

Tiny Robot antarctic

Un minirobot perdu sous la glace antarctique réapparaît avec des données inédites

9 Déc. 2025 • 20:20
0 Science

Huit mois sous la glace de l’Antarctique auraient dû signer la fin d’un minuscule robot scientifique. Pourtant, ce float Argo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sneaky Sasquatch débarque dans les Apple Store pour les fêtes avec des sessions « Today at Apple »

Sneaky Sasquatch débarque dans les Apple Store pour les fêtes avec des sessions « Today at Apple »

10 Dec. 2025 • 10:15

image de l'article Jeff Williams, ex-numéro 2 d’Apple, va rejoindre le conseil d’administration de Disney

Jeff Williams, ex-numéro 2 d’Apple, va rejoindre le conseil d’administration de Disney

10 Dec. 2025 • 8:42

image de l'article Transfert entre iPhone et Android : l’Europe dit que l’accord Apple-Google résulte du DMA

Transfert entre iPhone et Android : l’Europe dit que l’accord Apple-Google résulte du DMA

10 Dec. 2025 • 7:46

image de l'article L’iPhone Fold est annoncé pour avoir un gros impact sur le marché des smartphones pliables en 2026

L’iPhone Fold est annoncé pour avoir un gros impact sur le marché des smartphones pliables en 2026

9 Dec. 2025 • 22:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site