PEGI confirme le remake d’Assassin’s Creed Black Flag

Le secret le moins bien gardé d’Ubisoft vient de refaire surface : Assassin’s Creed Black Flag Resynced apparaît désormais dans la base de données de PEGI. Une confirmation de plus pour ce remake très attendu, longtemps évoqué mais jamais officialisé. Le jeu y est classé +18 et mentionne la présence de microtransactions, un indice assez clair que le projet est déjà bien avancé.

Une rumeur devenue évidence

L’existence du remake ne surprend plus vraiment. Ces derniers mois, plusieurs éléments concordants ont renforcé la thèse d’un retour de l’aventure pirate. Le fabricant Pure Arts avait laissé entendre que “Edward Kenway reviendra bientôt”, tandis qu’une enquête de Tom Henderson révélait un développement interne sous le nom de code Obsidian. Même l’acteur donnant vie au célèbre corsaire avait laissé filer un indice un peu trop appuyé, au point de s’attirer les foudres d’Ubisoft.

PEGI fait tomber le dernier voile

Contrairement aux studios, l’organisme de classification n’est tenu par aucun accord de confidentialité. Sa base de données voit régulièrement fuiter des titres non annoncés, et Black Flag Resynced rejoint aujourd’hui la liste. Une mention qui scelle pratiquement l’arrivée prochaine de ce remake dont les fans scrutent le moindre signe.

Vers une annonce imminente ?

Reste à savoir quand Ubisoft officialisera le projet. Les Game Awards 2025, organisés dans la nuit de jeudi à vendredi, pourraient servir de scène idéale… à moins que l’éditeur ne préfère réserver la surprise pour un événement maison, possiblement donc un Ubisoft Connect. Dans tous les cas, Edward Kenway s’apprête visiblement à hisser les voiles une seconde fois