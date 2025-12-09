TENDANCES
KultureGeek Geekeries et Insolite À Miami, des robots-chiens aux visages de Musk et Zuckerberg « défèquent » des NFTs générés par IA
Geekeries et Insolite

À Miami, des robots-chiens aux visages de Musk et Zuckerberg « défèquent » des NFTs générés par IA

9 Déc. 2025 • 18:05
L’artiste numérique Beeple, figure incontournable de l’art technologique, a encore frappé. À l’occasion de l’exposition Art Basel Miami, ce dernier présente Regular Animals, une installation aussi déroutante que provocante : des robots-chiens dotés de têtes hyperréalistes d’Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou encore Picasso et Warhol… qui expulsent (par la voie arrière, hum) des images générées par intelligence artificielle.

Des robots-chiens transformés en machines à produire des visions IA

Chaque robot est équipé d’une caméra embarquée qui capture des scènes du public. Ces photos sont ensuite transformées par un modèle d’IA selon un style propre à chaque « personnalité ». Le robot-Picasso génère des compositions géométriques rappelant son précubisme, tandis que celui affublé du visage de Warhol produit des visuels pop saturés. Le robot « Elon Musk » imprime quant à lui des schémas techniques futuristes, et la version « Mark Zuckerberg » offre une esthétique néon évoquant un métavers façon Tron.

Un message grinçant sur l’influence des géants de la tech

Beeple ne cache pas sa critique : « Mark Zuckerberg et Elon Musk possèdent des algorithmes qui contrôlent ce que l’on voit, et comment on voit le monde », explique-t-il. L’installation détourne ainsi l’image de ces milliardaires pour interroger notre dépendance aux plateformes et aux technologies qui façonnent notre regard.

Lorsque les robots s’arrêtent, un message « poop mode » apparaît sur leur dos avant qu’ils n’impriment une image par leur arrière-train — une mise en scène volontairement grotesque qui rappelle les dérives de la surproduction numérique. Toutes les images générées sont archivées sous forme numérique et en NFT, créant ainsi une sorte de journal visuel de la « vie » de ces robots, programmés pour « mourir » après trois ans. Très bizarre certes, mais au final assez cohérent.

