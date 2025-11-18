TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues
Logiciels

Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues

18 Nov. 2025 • 10:43
0

L’essor des jouets intelligents vient de connaît son premier gros revers :  Un ours en peluche interactif conçu par l’entreprise singapourienne FoloToy a été retiré de la vente après qu’un rapport d’un groupe de défense des consommateurs a révélé des échanges profondément inappropriés avec des chercheurs. Le jouet, baptisé Kumma, utilisait plusieurs modèles de langage génératif – dont l’IA d’OpenAI – pour dialoguer avec les enfants.

Des réponses alarmantes sur des sujets sensibles

Selon le rapport, Kumma se montrait prêt à expliquer où trouver « des objets potentiellement dangereux » comme des couteaux, des allumettes ou encore des pilules. Lors d’une interaction, le jouet indiquait par exemple qu’un couteau « se trouve souvent dans un tiroir de cuisine ou un bloc à couteaux » avant d’ajouter qu’il fallait demander l’aide d’un adulte. Plus troublant encore, lorsque des chercheurs ont abordé des thèmes sexuels, l’ours en peluche a immédiatement développé des descriptions détaillées, évoquant « le bondage », « l’impact play » ou bien encore des pratiques liées aux furries. Des propos évidemment totalement incompatibles avec un public enfant.

Kumma toy AI

OpenAI coupe l’accès et FoloToy suspend ses ventes

Face à ces dérives, OpenAI a rapidement réagi en bloquant l’accès de FoloToy à ses modèles d’IA. « Nous avons suspendu ce développeur pour violation de notre politique », a indiqué un porte-parole, rappelant que toute sexualisation ou mise en danger de mineurs est strictement interdite. De son côté, FoloToy a annoncé un retrait immédiat de ses produits : « Nous avons suspendu temporairement toutes les ventes et menons un audit complet de sécurité », a précisé l’entreprise.

Un secteur encore largement non régulé

Cet incident relance le débat sur l’encadrement des jouets équipés d’intelligence artificielle. Malgré les efforts de certains acteurs, cette catégorie reste peu réglementée, alors même qu’elle se répand rapidement dans les foyers. Ce scandale met en tout cas en lumière l’urgence d’un cadre beaucoup plus strict pour prévenir les dérives technologiques à destination des plus jeunes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo ChatGPT Logiciels

OpenAI (ChatGPT) s’apprête à lancer son navigateur avec IA

ChatGPT Logo Icone Application iPhone Internet

ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI

ChatGPT Atlas Navigateur Logiciels

ChatGPT Atlas : OpenAI annonce son navigateur Web avec IA

Intelligence artificielle Logiciels

OpenAI veut moins d’auto-censure de la part de ChatGPT

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gouttes de Pluie

Google dévoile WeatherNext 2, sa nouvelle IA précise pour la météo

18 Nov. 2025 • 9:25
0 Internet

Google DeepMind a dévoilé WeatherNext 2, son modèle de prévision météo le plus avancé à ce jour....

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
6 Applications

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...

X Twitter Logo

X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

17 Nov. 2025 • 20:51
0 Internet

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...

Death Stranding 2 On the Beach

Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

17 Nov. 2025 • 19:44
2 Jeux vidéo

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être...

Starship V2

Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

17 Nov. 2025 • 19:29
0 Science

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Car Key serait bientôt compatible avec certains modèles de Cadillac

Car Key serait bientôt compatible avec certains modèles de Cadillac

18 Nov. 2025 • 10:15

image de l'article Un designer clé de l’iPhone Air quitte Apple

Un designer clé de l’iPhone Air quitte Apple

18 Nov. 2025 • 9:04

image de l'article iOS 26.2 permet de changer Siri par un autre assistant avec le bouton latéral au Japon

iOS 26.2 permet de changer Siri par un autre assistant avec le bouton latéral au Japon

18 Nov. 2025 • 8:41

image de l'article iOS 26.2 bêta 3 : la liste des nouveautés

iOS 26.2 bêta 3 : la liste des nouveautés

18 Nov. 2025 • 8:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site