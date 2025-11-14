Metroid Prime 4: Beyond montre son gameplay dans une bande-annonce complète

Nintendo a mis en ligne une longue bande-annonce de 7 minutes pour Metroid Prime 4: Beyond, montrant du gameplay et partageant quelques détails. Le jeu sortira sur Nintendo Switch et Switch 2 le 4 décembre.

Un aperçu détaillé de Metroid Prime 4: Beyond

La longue bande-annonce de présentation a enfin levé le voile sur le gameplay qui semble à la fois familier et modernisé. On y retrouve l’exploration à la première personne qui a fait le succès de la série, avec l’indispensable viseur d’analyse permettant à Samus Aran de scanner son environnement et ses ennemis. Les séquences de combat montrent des affrontements contre une faune planétaire hostile et de nouveaux types de pirates de l’espace, avec un arsenal qui semble inclure de nouvelles armes et capacités.

Visuellement, le jeu propose de jolis graphismes avec des environnements riches et des effets de lumière qui tirent visiblement parti de la puissance de la Nintendo Switch 2 (il faudra voir ce que ça donne sur la Switch originale). La bande-annonce alterne entre des phases d’exploration silencieuse dans des ruines mystérieuses, des combats intenses dans des bases high-tech, et bien sûr, des passages en boule morphing dans des conduits étroits, confirmant un retour aux fondamentaux de la série.

Un titre de lancement stratégique pour la Switch 2

La décision de sortir Metroid Prime 4: Beyond à la fois sur Switch et Switch 2 est une décision stratégique de la part de Nintendo. D’un côté, cela permet aux plus de 154 millions de possesseurs de la première Switch de ne pas être laissés pour compte. De l’autre, le jeu servira de vitrine technologique et de « system seller » pour la nouvelle console, avec des performances et des graphismes supérieurs sur cette dernière.

Pour rappel, le jeu avait été annoncé en 2017, avant d’être annulé sous sa forme originale en 2019. Nintendo est reparti de zéro et voilà maintenant que le titre s’apprête à être disponible.

Il est possible de précommander Metroid Prime 4: Beyond sur Switch pour 44,99 € sur Amazon et Switch 2 pour 51,99 € sur Amazon.