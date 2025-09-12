Metroid Prime 4 Beyond a enfin une date de sortie sur Switch

Nintendo a profité de son Nintendo Direct aujourd’hui pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond. Le jeu sortira sur Switch et Switch 2 le 4 décembre 2025, marquant enfin le grand retour de Samus Aran après des années d’attente.
La vidéo s’ouvre sur un décor inquiétant : une tour hérissée de pointes domine l’horizon tandis que des éclairs sont dans le ciel. L’intrigue reste encore mystérieuse, mais un détail de gameplay a retenu l’attention. Samus dispose désormais d’une moto futuriste. On la voit traverser un désert ensoleillé, éliminant ses adversaires à coups de canon tout en effectuant des dérapages spectaculaires.
Le trailer révèle également la sortie prochaine d’un ouvrage officiel : « Metroid Prime 1-3 : A Visual Retrospective », disponible le 28 octobre 2025. Cet artbook reviendra sur les trois premiers volets de la saga culte.
Et autre surprise de la bande-annonce : Metroid Prime 4: Beyond propose un monde ouvert !
Ce n’est pas la première fois que Nintendo donne des nouvelles du projet. En juin 2024, une première bande-annonce avait dévoilé le sous-titre Beyond. On y voyait Samus débarquer sur une planète lugubre, effectuer une acrobatie à la sortie de son vaisseau et affronter des vagues d’ennemis extraterrestres. La séquence offrait aussi un aperçu d’un antagoniste inédit : une silhouette sombre casquée, marquée d’une fine bande verte verticale, entourée de deux Metroid menaçants.
L’histoire de Metroid Prime 4: Beyond remonte pourtant bien plus loin. Le jeu avait été annoncé pour la première fois à l’E3 2017. Mais en 2019, Nintendo avait confirmé un reboot complet du développement, confié à Retro Studios, les créateurs originaux de la trilogie Metroid Prime. Depuis, les fans ont pu patienter avec deux autres titres : Metroid Dread (2021), salué par la critique, et Metroid Prime Remastered (2023), une version améliorée de la version GameCube de 2002.
