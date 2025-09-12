TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Metroid Prime 4 Beyond a enfin une date de sortie sur Switch
Jeux vidéo

Metroid Prime 4 Beyond a enfin une date de sortie sur Switch

12 Sep. 2025 • 16:20
0

Nintendo a profité de son Nintendo Direct aujourd’hui pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond. Le jeu sortira sur Switch et Switch 2 le 4 décembre 2025, marquant enfin le grand retour de Samus Aran après des années d’attente.

Le nouveau Metroid débarque le 4 décembre

La vidéo s’ouvre sur un décor inquiétant : une tour hérissée de pointes domine l’horizon tandis que des éclairs sont dans le ciel. L’intrigue reste encore mystérieuse, mais un détail de gameplay a retenu l’attention. Samus dispose désormais d’une moto futuriste. On la voit traverser un désert ensoleillé, éliminant ses adversaires à coups de canon tout en effectuant des dérapages spectaculaires.

Metroid Prime 4 Beyond Moto

Le trailer révèle également la sortie prochaine d’un ouvrage officiel : « Metroid Prime 1-3 : A Visual Retrospective », disponible le 28 octobre 2025. Cet artbook reviendra sur les trois premiers volets de la saga culte.

Et autre surprise de la bande-annonce : Metroid Prime 4: Beyond propose un monde ouvert !

Un développement mouvementé

Ce n’est pas la première fois que Nintendo donne des nouvelles du projet. En juin 2024, une première bande-annonce avait dévoilé le sous-titre Beyond. On y voyait Samus débarquer sur une planète lugubre, effectuer une acrobatie à la sortie de son vaisseau et affronter des vagues d’ennemis extraterrestres. La séquence offrait aussi un aperçu d’un antagoniste inédit : une silhouette sombre casquée, marquée d’une fine bande verte verticale, entourée de deux Metroid menaçants.

L’histoire de Metroid Prime 4: Beyond remonte pourtant bien plus loin. Le jeu avait été annoncé pour la première fois à l’E3 2017. Mais en 2019, Nintendo avait confirmé un reboot complet du développement, confié à Retro Studios, les créateurs originaux de la trilogie Metroid Prime. Depuis, les fans ont pu patienter avec deux autres titres : Metroid Dread (2021), salué par la critique, et Metroid Prime Remastered (2023), une version améliorée de la version GameCube de 2002.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Metroid Prime 4 Beyond Jeux vidéo

Metroid Prime 4 Beyond dévoile un peu plus son gameplay et Samus

Nintendo Switch 2 Prix Precommandes Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo dévoile le prix, la date de sortie et les précommandes

Kirby Air Riders Jeux vidéo

Kirby Air Riders dévoile sa date de sortie et son prix sur Switch 2

Nintendo Switch 2 Joy-Con TV Officiel Jeux vidéo

Nintendo dit poursuivre le support de la Switch après la sortie de la Switch 2

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

th_640x480-google-ftc-logo_610x458

La FTC enquête sur Amazon et Google : opacité présumée dans les enchères publicitaires

12 Sep. 2025 • 19:55
0 Hors-Sujet

La Federal Trade Commission (FTC) américaine a ouvert une enquête afin de déterminer si Amazon et Google ont dissimulé aux...

Icône de l'application YouTube

YouTube force un peu plus le doublage automatique par IA des vidéos

12 Sep. 2025 • 18:47
1 Internet

YouTube a annoncé le lancement officiel de sa fonctionnalité de doublage automatique par intelligence artificielle, après deux ans de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 septembre

12 Sep. 2025 • 17:54
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Mario Nintendo

Mario fête ses 40 ans : Nintendo dévoile des jeux Switch

12 Sep. 2025 • 17:21
0 Jeux vidéo

Le 13 septembre 2025 marque les 40 ans de Super Mario Bros et Nintendo a fêté cet anniversaire avec plusieurs annonces de jeux Switch. Il y a...

armes impression en 3d

Traçabilité des armes imprimées en 3D : vers une piste scientifique contre les « ghost guns »

12 Sep. 2025 • 15:35
0 Matériel

Alors que la fabrication d’armes entièrement imprimées en 3D — sans numéro de série, sans dépôt...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article BMW tacle CarPlay Ultra d’Apple et préfère sa solution

BMW tacle CarPlay Ultra d’Apple et préfère sa solution

12 Sep. 2025 • 17:45

image de l'article Apple reporte l’iPhone Air en Chine à cause de l’eSIM

Apple reporte l’iPhone Air en Chine à cause de l’eSIM

12 Sep. 2025 • 15:08

image de l'article Précommandes iPhone Air, 17 et 17 Pro : il y a déjà des délais de livraison

Précommandes iPhone Air, 17 et 17 Pro : il y a déjà des délais de livraison

12 Sep. 2025 • 14:44

image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : les précommandes sont ouvertes

iPhone 17, 17 Pro et Air : les précommandes sont ouvertes

12 Sep. 2025 • 14:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site