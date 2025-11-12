TENDANCES
Jeux vidéo

Sony annonce une PS5 moins chère, mais seulement pour un pays

12 Nov. 2025 • 9:35
0

Sony a dévoilé lors du State of Play une PlayStation 5 Digital Edition moins chère exclusive au Japon, vendue avec un support linguistique limité au japonais uniquement. Affichée à 55 000 yens (307 euros), cette version représente une baisse de 100 euros par rapport au prix actuel de la console au Japon, mais révèle aussi les difficultés de Sony à rendre sa console accessible dans son pays d’origine.

PlayStation 5 PS5 Logo

Une PS5 moins chère, uniquement pour le Japon

Cette nouvelle édition se distingue par une mention claire sur l’emballage : « Langue de la console : japonais uniquement ». En échange de cette limitation, Sony propose une réduction substantielle de 17 980 yens (100 euros) par rapport au modèle standard vendu 72 980 yens (407 euros). À 307 euros, cette PS5 Digital Edition devient nettement plus abordable que ses équivalentes européennes, comme en France où elle est commercialisée à 499,99 euros.

Cependant, ce tarif réduit ne doit pas masquer une réalité moins flatteuse : même avec cette baisse, la console reste 15 920 yens (89 euros) plus chère qu’à son lancement en 2020, où elle coûtait 39 980 yens (223 euros). Sony a depuis procédé à deux hausses de prix successives, portant le prix à 72 980 yens (407 euros), une inflation qui a suscité des critiques au Japon.

Une réponse aux pressions de l’industrie locale

Cette décision stratégique intervient dans un contexte particulier. Haruhito Tsujimoto, président de Capcom, a récemment pointé du doigt le prix élevé de la PS5 comme l’une des causes de la faible dynamique de Monster Hunter Wilds, évoquant une barrière à l’entrée pour les jeunes joueurs. Sony répond ainsi aux inquiétudes de ses partenaires éditeurs japonais.

Cette stratégie n’est d’ailleurs pas unique. Nintendo a également adopté une approche similaire avec la Switch 2, proposée à 49 980 yens (279 euros) en version japonaise uniquement, contre 69 980 yens (390 euros) pour la version multilingue. Sony s’inscrit donc dans une tendance du marché japonais où les constructeurs sacrifient la polyvalence linguistique pour gagner en compétitivité tarifaire.

