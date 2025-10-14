TENDANCES
Microsoft dévoile MAI-Image-1, son premier générateur d’images par IA

14 Oct. 2025 • 15:15
Microsoft enrichit son. portfolio de LLMs « maison » avec le lancement de MAI-Image-1, son tout premier modèle d’intelligence artificielle générative dédié à la création d’images. Conçu entièrement en interne, ce système marque une nouvelle étape dans la volonté de la firme de Redmond de réduire sa dépendance à OpenAI, partenaire historique à l’origine de DALL-E et ChatGPT. Si l’on en croit la firme de Redmond, MAI-Image-1 excelle dans la production d’images photoréalistes,et s’avère capable de restituer des jeux de lumière naturels, des textures détaillées et des paysages ultra crédibles. Le modèle est actuellement testé sur la plateforme LMArena, avant un déploiement prévu très prochainement dans Copilot et Bing Image Creator, deux outils phares de l’écosystème Microsoft.

MAI-Image-1

Une IA conçue pour rivaliser avec les géants du secteur

Ce lancement n’est que le dernier d’une longue liste visant à renforcer les capacités internes de Microsoft en matière d’IA. L’été dernier, le géant américain avait déjà levé le voile sur MAI-Voice-1 et MAI-1-preview, ses premiers modèles développés sans l’ aide d’OpenAI. Mustafa Suleyman, chef de la division Microsoft AI, déclarait alors que la société disposait d’« un plan d’investissement colossal sur cinq ans », un plan rythmé par des lancements trimestriels de nouveautés.

Avec MAI-Image-1, Microsoft cherche clairement à se positionner parmi les leaders du LLM de génération d’images, un domaine où priment les critères de précision et de cohérence des résultats. L’approche tout intégrée de Microsoft pourrait offrir à l’entreprise un meilleur contrôle de ses outils d’IA, et de se prémunir des aléas décisionnels ou de calendrier de certains partenaires.

