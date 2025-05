Microsoft dévoile trois nouveaux modèles d’IA « de raisonnement »

Microsoft a dévoilé il y a quelques heures trois nouveaux modèles d’IA dits de « raisonnement » — Phi 4 mini reasoning, Phi 4 reasoning et Phi 4 reasoning plus — dans le cadre de l’expansion continue de sa gamme de « petits » modèles Phi. Conçus pour améliorer les capacités de résolution de problèmes et de vérification des faits, ces modèles peuvent en outre être directement utilisés par les développeurs. Le plus petit de ces nouveaux modèles, Phi 4 mini reasoning, contient 3,8 milliards de paramètres et a été entraîné sur des problèmes mathématiques synthétiques générés par le modèle R1 de DeepSeek. Phi 4 mini reasoning, est destiné à des usages éducatifs, comme par exemple le tutorat ou la formation embarqué sur des appareils légers.

Les modèles plus avancés, Phi 4 reasoning (14 milliards de paramètres) et Phi 4 reasoning plus, ont été conçus pour rivaliser avec des modèles plus puissants comme l’o3-mini d’OpenAI et le R1 de DeepSeek. Phi 4 reasoning a été entraîné avec des données web de haute qualité et des exemples sélectionnés, ce qui le rend adapté aux domaines des mathématiques, des sciences et de la programmation. Phi 4 reasoning plus est une version optimisée du précédent modèle Phi-4 et atteindrait des performances comparables à des modèles beaucoup plus volumineux. « Ils (ces nouveaux modèles, Ndlr) sont suffisamment petits pour des environnements à faible latence » précise Microsoft sur sa page de blog,« tout en conservant de solides capacités de raisonnement qui rivalisent avec celles de modèles beaucoup plus grands. Cette combinaison permet même à des appareils aux ressources limitées d’exécuter efficacement des tâches de raisonnement complexes. » Les trois modèles sont disponibles sur la plateforme Hugging Face, accompagnés de rapports techniques détaillés.