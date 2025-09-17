Anaconda : Jack Black et Paul Rudd revisitent le nanar culte en une comédie parodique explosive (bande-annonce)

Sony Pictures a levé le voile sur la bande-annonce officielle d’Anaconda, une parodie du nanar culte des années 90 attendue dans les salles pour Noël. Très loin de l’ambiance du film d’horreur de 1997, cette version menée par Jack Black et Paul Rudd s’oriente clairement vers une comédie parodique déjantée un peu dans l’esprit de Tropic Thunder. Le réalisateur Tom Gormican, déjà derrière The Unbearable Weight of Massive Talent, transforme ici l’histoire initiale en une satire des tournages de films bis, le tout avec un aspect « meta » clairement assumé.
Dans le trailer, le personnage joué parJack Black surgit chez Rudd avec une idée folle : faire un remake du film Anaconda Les deux compères embarquent une alors équipe sur un bateau et prévoient de tourner avec un véritable serpent. Mais voilà, le plan dérape rapidement quand leur « star reptilienne » meurt accidentellement, les forçant à chercher un autre anaconda dans la jungle… et à tomber sur une créature bien plus terrifiante qu’ils ne l’avaient imaginé. Le tout est rythmé par une reprise délirante de « Baby Got Back » parsemée de samples de la chanson « Anaconda » de Nicki Minaj.
Aux côtés de Rudd et Black, le casting du film film réunit Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior et Selton Mello. L’approche volontairement décalée intrigue : plutôt que de céder à une simple nostalgie, Anaconda s’assume comme une comédie méta qui tourne en dérision les reboots eux-mêmes. Prometteur…
