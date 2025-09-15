TENDANCES
AI Overviews : le propriétaire des magazines Rolling Stone et Billboard attaque Google en justice

15 Sep. 2025 • 11:15
Google fait face à une nouvelle salve judiciaire : Penske Media, propriétaire de magazines emblématiques tels que Rolling Stone, Billboard ou encore The Hollywood Reporter, vient de déposer plainte contre le géant américain. L’éditeur accuse l’outil AI Overviews de détourner du trafic en exploitant ses contenus sans autorisation. Selon la plainte, environ 20 % des recherches renvoyant vers ses sites affichent désormais ces résumés générés par IA, au détriment de la fréquentation directe et donc des revenus publicitaires.

Dans le document transmis à la cour fédérale de Washington, Penske Media affirme que ses revenus d’affiliation ont chuté d’un tiers depuis 2024, en grande partie à cause de la montée en puissance de l’IA de Google. Un porte-parole de Google, José Castaneda, a déclaré que l’entreprise allait « défendre ces accusations sans fondement », ajoutant que l’IA « redirige les utilisateurs vers une plus grande diversité de sites ».

Si d’autres sociétés comme Chegg ont déjà poursuivi Google pour des raisons similaires, c’est la première fois qu’un grand groupe de presse américain s’attaque directement à ses nouvelles pratiques liées à l’intelligence artificielle. Ce litige s’inscrit dans un contexte plus large : en 2023, le New York Times avait attaqué OpenAI pour l’utilisation non autorisée de ses articles, tandis qu’Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour mettre fin à une plainte collective.

SOURCEEngadget

