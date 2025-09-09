Antitrust : une plateforme de publicité en ligne attaque Google en justice et réclame des milliards de dollars

PubMatic, une plateforme technologique spécialisée dans la publicité en ligne, a déposé plainte contre Google, accusant la firme de Mountain View d’avoir illégalement monopolisé le marché de l’ »ad tech ». Le dossier a été enregistré dans un tribunal fédéral en Virginie, et l’on notera que c’est la seconde fois qu’une plateforme de ce type a porté l’affaire en justice après une action similaire intentée par OpenX. Sans surprise, PubMatic réclame des dommages-intérêts potentiellement chiffrables en milliards de dollars.
Le CEO de PubMatic, Rajeev Goel, a souligné que ce procès ne visait pas uniquement à obtenir réparation financière mais aussi à restaurer l’équité et la concurrence dans l’écosystème publicitaire en ligne. Selon Goel, malgré les innovations de PubMatic, Google aurait mis en place une architecture « antitrustaliste » qui freinerait considérablement la concurrence. La plainte évoque ainsi un historique de rachats stratégiques (DoubleClick, AdMeld, Invite Media) ayant permis à Google d’à la fois dominer le marché, réduire les revenus des éditeurs et augmenter les coûts pour les annonceurs, avec pour conséquence de limiter les choix pour les consommateurs et les créateurs de contenu.
SOURCETechcrunch
