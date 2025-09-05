TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Hollow Knight: Silksong réalise un démarrage phénoménal sur Steam
Jeux vidéo

Hollow Knight: Silksong réalise un démarrage phénoménal sur Steam

5 Sep. 2025 • 12:40
0

Hollow Knight: Silksong réalise un démarrage tonitruant sur Steam, confirmant ainsi son statut de véritable phénomène vidéoludique. Après des années d’attente, la suite du jeu culte de Team Cherry a explosé tous les compteurs dès son lancement, réunissant plus de 535 000 joueurs en simultané, soit le 18ème meilleur score sur la plateforme de Valve. C’est 7 fois plus de joueurs que le record de joueurs en simultané de Hollow Kngight premier du nom, qui avait réunit près de 73000 joueurs en  simultané…. le 3 septembre 2025, soit 24 heures à peine avant le raz de marée de sa suite. Ce succès, qui va sans doute prendre encore une autre dimension ce week-end, témoigne en tout cas de l’immense attente autour de cet excellent metroidvania et de l’aura particulière qui entoure l’univers sombre et raffiné imaginé par les développeurs australiens.

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’ils concernent uniquement la plateforme Steam : on ne sait pas quelles sont les ventes sur consoles, et combien de joueurs sont sur le jeu à partir du Game Pass. L’engouement se mesure aussi dans l’accueil critique et communautaire : le jeu atteint les 90% de satisfaction en moyenne sur Steam, et l’on peut parier qu’ l’accueil critique sera sans doute tout aussi bon (même si certains médias. en profiteront sans doute pour faire du contre-buzz en taclant le jeu afin de s’assurer une certaine visibilité).

Hollow Knight: Silksong est disponible sur PC, consoles et dans le Game Pass

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Hollow Knight Silksong Jeux vidéo

Hollow Knight: Silksong prend enfin date sur consoles et PC, et c’est pour très bientôt ! (+trailer)

Hollow Knight Silksong Actu OS

Hollow Knight Silksong : le prix est confirmé, et il est extrêmement bas au vu de la popularité de la franchise

Hollow Knight Silksong Jeux vidéo

Hollow Knight: Silksong : un livestream daté pour le plus attendu des jeux indés

Steam Jeux vidéo

Steam dépasse les 40 millions de joueurs en simultané

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2025

5 Sep. 2025 • 17:07
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les...

Tomb Raider série Netflix

Tomb Raider : la série animée s’arrêtera à la saison 2 (et ce n’est pas une surprise)

5 Sep. 2025 • 15:15
0 Geekeries

A force de trahir l’esprit même de certaines franchises pourtant ultra populaires à la base, on finit par payer la note : Netflix vient...

Honda moto électrique

Honda tease sa première moto électrique à recharge rapide

5 Sep. 2025 • 11:15
1 Matériel

Honda s’apprête à lever le voile sur sa première moto électrique à recharge rapide, la présentation...

Plainte Warner Bros Midjourney

Warner Bros attaque l’IA Midjourney pour violation de droits d’auteur

5 Sep. 2025 • 10:40
0 Internet

Warner Bros Discovery lance une offensive judiciaire contre Midjourney, accusant la start-up d’intelligence artificielle de violer ses droits...

Street Fighter

Le nouveau film Street Fighter débarquera en salles en octobre 2026

5 Sep. 2025 • 9:45
1 Geekeries

Le retour d’une franchise culte Après plusieurs reports, nous y voilà : Le nouveau film Street Fighter, présenté comme...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 17 Pro aurait une Dynamic Island plus petite

L’iPhone 17 Pro aurait une Dynamic Island plus petite

5 Sep. 2025 • 15:36

image de l'article Apple Watch : Strava permet désormais de se « dépasser soi-même » grâce aux Live Segments

Apple Watch : Strava permet désormais de se « dépasser soi-même » grâce aux Live Segments

5 Sep. 2025 • 14:20

image de l'article iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro 3 : tout ce qu’Apple annoncera à la keynote du 9 septembre

iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro 3 : tout ce qu’Apple annoncera à la keynote du 9 septembre

5 Sep. 2025 • 14:10

image de l'article Apple Arcade : le patron du service défend la nouvelle orientation vers les « casual gamers »

Apple Arcade : le patron du service défend la nouvelle orientation vers les « casual gamers »

5 Sep. 2025 • 12:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site