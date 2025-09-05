Hollow Knight: Silksong réalise un démarrage phénoménal sur Steam

Hollow Knight: Silksong réalise un démarrage tonitruant sur Steam, confirmant ainsi son statut de véritable phénomène vidéoludique. Après des années d’attente, la suite du jeu culte de Team Cherry a explosé tous les compteurs dès son lancement, réunissant plus de 535 000 joueurs en simultané, soit le 18ème meilleur score sur la plateforme de Valve. C’est 7 fois plus de joueurs que le record de joueurs en simultané de Hollow Kngight premier du nom, qui avait réunit près de 73000 joueurs en simultané…. le 3 septembre 2025, soit 24 heures à peine avant le raz de marée de sa suite. Ce succès, qui va sans doute prendre encore une autre dimension ce week-end, témoigne en tout cas de l’immense attente autour de cet excellent metroidvania et de l’aura particulière qui entoure l’univers sombre et raffiné imaginé par les développeurs australiens.

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’ils concernent uniquement la plateforme Steam : on ne sait pas quelles sont les ventes sur consoles, et combien de joueurs sont sur le jeu à partir du Game Pass. L’engouement se mesure aussi dans l’accueil critique et communautaire : le jeu atteint les 90% de satisfaction en moyenne sur Steam, et l’on peut parier qu’ l’accueil critique sera sans doute tout aussi bon (même si certains médias. en profiteront sans doute pour faire du contre-buzz en taclant le jeu afin de s’assurer une certaine visibilité).

Hollow Knight: Silksong est disponible sur PC, consoles et dans le Game Pass