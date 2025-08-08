GPT-5 : OpenAI rétablit GPT‑4o et d’autres changements après les critiques

OpenAI propose depuis hier GPT-5, son nouveau modèle de langage pour ChatGPT, mais il y a beaucoup critiques d’utilisateurs à ce sujet. Le nouveau LLM a quelques problèmes et des ajustements sont aujourd’hui en place, dont le retour de GPT-4o.

Le retour de GPT-4o après les critiques d’utilisateurs

C’est Sam Altman, le patron d’OpenAI, qui a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour réagir aux critiques de GPT-5. Tout d’abord, il annonce que les utilisateurs avec l’abonnement payant ChatGPT Plus vont voir leurs limites doublées. Beaucoup de personnes ont jugé que les limites initiales étaient bien trop légères.

Ensuite, les utilisateurs avec ChatGPT Plus pourront continuer à utiliser le modèle GPT-4o s’ils le souhaitent. « Nous surveillerons l’utilisation tout en réfléchissant à la durée pendant laquelle nous continuerons à proposer les anciens modèles », fait savoir Sam Altman.

Dans le cas présent, des utilisateurs trouvaient que GPT-5 n’était pas au même niveau que les précédents modèles d’OpenAI, ce qui peut surprendre. En effet, la société assure que son dernier LLM en date est bien meilleur. Mais il y a une explication à cela comme l’explique Sam Altman :

GPT-5 semblera plus intelligent à partir d’aujourd’hui. Hier, le commutateur automatique est tombé en panne et a été hors service pendant une bonne partie de la journée, ce qui a donné l’impression que GPT-5 était beaucoup moins intelligent. De plus, nous apportons quelques modifications au fonctionnement de la limite de décision, ce qui devrait vous aider à obtenir plus souvent le bon modèle.

D’autres changements pour GPT-5

Les changements ne s’arrêtent pas là. Le dirigeant fait savoir que les utilisateurs seront mieux avertis concernant le modèle qui est utilisé au moment d’une réponse. Avec GPT-5, OpenAI propose un modèle unifié en façade, mais il y a en réalité plusieurs niveaux en coulisses (GPT-5-pro, GPT-5-mini, etc). Avec la mise à jour, les utilisateurs sauront quel niveau est utilisé.

Le dernier changement concernera l’interface, avec un meilleur moyen pour les utilisateurs d’activer le modèle qui peut raisonner.

À noter que GPT-5 devait être disponible pour tout le monde hier avec ChatGPT, mais le patron d’OpenAI reconnaît qu’il y a un délai dans le déploiement. « Il s’agit d’un changement considérable à grande échelle. Par exemple, notre trafic API a pratiquement doublé au cours des dernières 24 heures », dit-il.

Il conclut en indiquant :