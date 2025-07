Meta est visé par l’Autorité de la concurrence pour la publicité en ligne

L’Autorité de la concurrence française a lancé une procédure contre Meta, accusé d’abus de position dominante dans ses pratiques de publicités en ligne. Cette démarche, qui s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes avec le géant des réseaux sociaux, pourrait avoir des répercussions majeures.

Meta dans le viseur du régulateur français

L’Autorité reproche à Meta, maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, des pratiques anticoncurrentielles. Plus précisément, elle pointe une limitation de l’accès à ses programmes de partenariats pour la vérification publicitaire, dans des conditions jugées non transparentes, non objectives et discriminatoires. Ces restrictions affecteraient les acteurs tiers cherchant à collaborer avec Meta pour analyser la performance des publicités diffusées sur ses plateformes. Ce grief ne préjuge pas de la culpabilité de l’entreprise, a toutefois précisé l’Autorité dans un communiqué.

Meta dispose désormais d’un délai pour répondre et fournir ses arguments dans le cadre de cette procédure, qui n’a pas de durée fixe. Si les investigations confirment des pratiques anticoncurrentielles, le dossier sera examiné lors d’une audience publique par le collège de l’Autorité. En cas de condamnation, Meta risque une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

Un contentieux récurrent

Cette procédure fait suite à une première intervention en 2023, lorsque l’Autorité avait imposé des mesures conservatoires à Meta après une plainte de la société française Adloox. Spécialisée dans la mesure de la visibilité des publicités, Adloox tentait depuis 2016 d’accéder à deux programmes clés de Meta, sans succès. Le régulateur avait alors ordonné à Meta de publier des critères d’accès transparents, non discriminatoires et proportionnés pour faciliter l’intégration d’Adloox. Ces mesures restent en vigueur jusqu’à la décision finale.

Ce n’est pas la première fois que Meta est dans le viseur de l’Autorité. En 2022, une plainte de Criteo, autre acteur français de la publicité en ligne, avait conduit Meta à modifier ses pratiques pour éviter une sanction. Ces précédents montrent l’attention particulière portée par le régulateur aux agissements de Meta sur le marché publicitaire.