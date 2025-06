Alexa Plus compte plus d’un million d’utilisateurs

Alexa Plus décolle enfin. Lancée au mois de mars dernier en accès limité, l’IA d’Amazon avait rapidement été utilisée par près de 100 000 personnes, un score timide mais qui n’était évidemment qu’une mise en bouche. Le géant de l’e-commerce confirme aujourd’hui auprès du site The Verge qu’Alexa+ compte plus d’un million d’utilisateurs ! Panos Panay, le nouveau responsable des appareils Amazon, a insisté pour corriger tous les bugs avant un déploiement global, ce qui explique le rythme plutôt lent de ce déploiement. Certaines fonctions promises en 2023— comme la commande vocale sur Fire TV, la livraison Grubhub, ou bien encore l’accès depuis un navigateur — ne sont toujours pas disponibles sur la version de l’IA en Early Access.

Alexa Plus évolue cependant et propose désormais une expérience utilisateur plus naturelle et fluide, avec notamment une capacité à retenir des informations, gérer des documents, planifier des tâches, et contrôler des objets connectés plus « intelligemment ». Les premiers retours d’utilisateurs sur Reddit et Facebook sont globalement positifs, même si quelques problèmes de compatibilité persistent avec certains appareils domotiques. Amazon promet que 90 % des fonctionnalités annoncées sont déjà actives et que le reste arrivera dans les prochains mois. À terme, Alexa Plus coûtera 19,99 dollars/mois (gratuit pour les abonnés Prime), et ambitionne de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini dans la sphère domestique.