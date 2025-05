OpenAI (ChatGPT) renonce à l’idée de devenir une société à but lucratif

Sam Altman, le directeur général d’OpenAI, a annoncé que l’entreprise derrière ChatGPT renonçait à son projet de passer à un modèle entièrement lucratif. Cette décision intervient après des discussions avec des représentants de la société civile et les procureurs généraux de Californie et du Delaware. « Nous avons pris la décision de rester une société à but non lucratif », a-t-il expliqué dans un mémo aux employés et publié sur le site de l’entreprise.

Une structure hybride maintenue pour OpenAI

Actuellement, OpenAI fonctionne avec un modèle mixte : une organisation à but non lucratif chapeaute une filiale commerciale. Initialement, Sam Altman défendait l’idée qu’une transition vers le lucratif était nécessaire pour financer le développement d’une intelligence artificielle générale – c’est-à-dire aussi performante que l’intelligence humaine.

Ce revirement met fin à un débat interne, mais aussi à une polémique plus large, notamment alimentée par Elon Musk. Le milliardaire, cofondateur d’OpenAI en 2015, avait quitté l’entreprise en 2018 en raison de désaccords croissants avec sa direction. À l’origine, la structure était entièrement à but non lucratif et promouvait l’IA open source, avec pour mission affichée de « servir l’humanité ».

Les tensions avec Elon Musk persistent

Depuis le succès fulgurant de ChatGPT fin 2022, les critiques d’Elon Musk envers OpenAI se sont intensifiées. Il accuse ses anciens partenaires d’avoir trahi les principes fondateurs et d’avoir abusé de sa confiance. En réponse, le patron de Tesla et SpaceX a lancé sa propre société d’IA, xAI, en 2023, pour concurrencer directement OpenAI.

Avec cette annonce, OpenAI semble vouloir apaiser les tensions tout en réaffirmant son attachement à sa mission initiale. Il faut maintenant voir si ce recentrage suffira à calmer les critiques, alors que la course à l’IA générative s’accélère.