Xbox suggère une suite pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indiana Jones et le Cercle Ancien a connu un joli succès, avec de bonnes critiques de la part des joueurs, mais doit-on s’attendre à une suite ? Phil Schiller, le patron de la branche gaming de Microsoft et de la Xbox, fait comprendre que la réponse est oui.

Dans une interview à Variety quelques jours avant la sortie de la sortie du jeu sur PlayStation 5, il a déclaré :

Je dirai que nous sommes très satisfaits d’« Indy », des joueurs et de l’accueil. Nous pensons qu’il y a de la vie dans cette franchise et je vais m’arrêter là. Nous allons bientôt lancer le jeu sur PlayStation. Je pense que ce sera un grand moment. J’ai été très inspiré par le fait que MachineGames [qui appartient à Microsoft/Xbox] ait pris la propriété intellectuelle de quelqu’un d’autre et ait fait quelque chose d’aussi unique, et je suis inspiré par ce que cette équipe peut faire ensuite. Certaines personnes ont insisté sur la différence entre le jeu à la première personne et le jeu à la troisième personne. Et je pense qu’une fois qu’on y a joué, on se rend compte qu’on est Indy. Mais à l’avenir, je veux aussi donner aux équipes la possibilité de créer leurs propres jeux et leurs propres franchises. Nous avons beaucoup d’espace pour raconter de nouvelles histoires. Et je veux m’assurer que c’est une option pour nous.