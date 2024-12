Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en décembre 2024 (dont Indiana Jones et le Cercle Ancien)

Microsoft partage la liste des jeux qui vont être disponibles en décembre 2024 sur le Xbox Game Pass. On retrouve neuf titres cette fois-ci, soit deux de plus en comparaison avec le mois dernier.

4 décembre

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Console) [Game Pass Ultimate, Standard et Core] : avec Crash Team Racing Nitro-Fueled, retrouvez l’expérience CTR classique enrichie de nombreux contenus supplémentaires. Totalement remastérisé, ce jeu vous propose tous les modes, personnages, circuits, armes et power-ups du titre original, mais avec une dose supplémentaire de fun et de modernité.

Forza Motorsport (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : avec plus de 500 voitures réelles, dont des modèles de course modernes et plus de 100 nouveautés, ce jeu offre une expérience de course immersive. Explorez 20 environnements dynamiques avec des tracés variés, des cycles jour/nuit et des conditions météorologiques changeantes, garantissant que chaque course est unique.

Hauntii (Console) [Game Pass Standard] : dans cette aventure unique, incarnez Hauntii, un petit fantôme audacieux. Partez à la découverte d’un univers mystérieux en possédant des objets, résolvant des énigmes et modelant votre destin.

5 décembre

EA Sports WRC (Cloud, PC, Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : construisez la voiture de vos rêves et défiez les éléments sur terre, neige et asphalte pour réaliser le tour parfait. En tant que membre EA Play, bénéficiez d’un accès anticipé et de 10% de réduction sur les contenus numériques comme l’extension WRC 24 Season.

Overthrown (aperçu) (Cloud, PC, Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : dans ce city-builder chaotique jouable jusqu’à 6 joueurs, gérez votre royaume tout en utilisant les pouvoirs uniques de votre couronne. Entre combats de style anime, agriculture et collecte de ressources, Overthrown propose une expérience originale et déjantée.

9 décembre

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, PC, Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : située entre Les Aventuriers de l’Arche Perdue et La Dernière Croisade, l’histoire se déroule en 1937. Alors que des forces sinistres recherchent un ancien pouvoir lié au Cercle Ancien, c’est à vous, sous les traits de l’emblématique archéologue, de déjouer leurs plans.

10 décembre

Wildfrost (Cloud, Console, PC) [Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : dans ce rogue-like tactique et stratégique, affrontez les rigueurs de l’hiver éternel. Collectez des cartes pour construire un deck suffisamment puissant et ainsi vaincre les dangers du Wildfrost.

2 janvier

Carrion (Cloud, Console, PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Standard] : incarnez une créature amorphe terrifiante pour semer le chaos parmi vos geôliers. Développez vos pouvoirs et devenez une menace redoutable à mesure que vous brisez les chaînes de votre prison.

7 janvier

Road 96 (Cloud, Console, PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Standard] : partez pour un road-trip unique où chaque choix influence l’histoire et les personnages que vous rencontrerez. Découvrez des récits entrelacés dans un monde en perpétuel changement et prenez des décisions qui façonneront votre aventure… et peut-être même le monde entier.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 décembre 2024

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console et PC)

Forager (Cloud, Console et PC)

Forza Horizon 4 (Cloud, Console et PC)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console et PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

Tin Hearts (Cloud, Console et PC)

The Quarry (Cloud et Console)

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 décembre 2024