Sony augmente l’abonnement PlayStation Plus au Canada (bientôt en France ?)

C’est une étrange stratégie économique que semble poursuivre Sony depuis peu. Plutôt que d’encaisser le choc des tarifs douaniers américains sur sa marge ou sur ses clients américains, la firme japonaise semble en effet vouloir faire payer cette augmentation tarifaire… par le reste du monde. Après l’augmentation du prix de la PS5 Digitale (mais pas aux États-Unis), voilà que PlayStation augmente une nouvelle fois le tarif du PlayStation Plus au Canada, après déjà avoir relevé à la hausse le PS+ dans d’autres régions du monde.

Un canadien doit donc désormais sortir de sa poche jusqu’à 224,99 dollars canadiens (près de 140 euros) pour la formule Premium. La formule Extra passe à 190 dollars canadiens (contre 155 dollars précédemment), et la formule Essential glisse à 110 dollars canadiens (contre 95 dollars précédemment). Des hausses de tarifs très conséquentes donc (entre +16 et +23%), et qui pourraient faire mal si elles étaient appliquées dans l’hexagone. Bientôt un PS+ Premium à près de 200 euros en France ? Il vaut peut-être mieux commencer à s’y préparer. Il n’est d’aillerus pas certain que cette politique de prix élevés pénalise tant que ça la branche PlayStation, qui marche littéralement sur l’eau sur cette génération de consoles malgré l’absence notable de sorties first party régulières et des services ou fonctions clairement à la traine du concurrent Xbox.