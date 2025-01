[CES 2025] SATELLAI : des traceurs pour chiens capables de localiser l’animal directement par satellites

SATELLAI, un nouvel acteur sur le marché des technologies pour animaux de compagnie, a profité du CES 2025 pour dévoiler son premier traceur pour chiens ainsi qu’un collier « intelligent ». Ces dispositifs offrent des fonctionnalités avancées telles que le suivi de la santé de l’animal, le suivi des activités et même un coach IA proposant des recommandations personnalisées en matière d’entraînement et de soins via une application compagnon. Le collier intelligent présenté au CES est équipé de sept capteurs capables de surveiller les signes vitaux du chien, comme la respiration et le rythme cardiaque.

Fondée par Mark Mao, un ancien employé du chinois Huami, la startup SATELLAI se donne pour mission de combler les lacunes habituelles des appareils connectés pour animaux grâce à un ensemble de fonctionnalités uniques. Pour la petite histoire, Mao a eu l’idée de fonder SATELLAI après que son chien se soit blessé à la patte en son absence.

Les deux appareils SATELLAI embarquent un modem Qualcomm 9205S permettant un suivi satellite direct, sans dépendre des signaux LTE. Cette puce garantit un suivi continu de la localisation, même dans des zones les plus reculées. Le collier intègre en sus des émetteurs GPS doubles (L1 et L5) pour une précision accrue dans des environnements encombrés et peut être accompagné d’un harnais équipé de panneaux solaires pour une recharge en déplacement. Des fonctionnalités inédites comme le clôturage virtuel et la correction comportementale rendent ce dispositif particulièrement polyvalent pour les propriétaires d’animaux. Le collier sera disponible en février, tandis que le traceur devrait être commercialisé au printemps. Les tarifs n’ont pas encore été précisés.