[CES 2025] Anker dévoile la Solix EverFrost, une glacière électrique portable… et solaire

Anker a profité du CES 2025 pour dévoiler une énorme gamme de produits en tout genre : au delà des traditionnels accessoires de recharge, l’accessoiriste a dévoilé la Solix EverFrost, une glacière électrique solaire conçue comme une combinaison portable de réfrigérateur et de congélateur. Disponible en trois tailles allant de 23L à 58L, cette glacière utilise une technologie avancée de réfrigération par air pour un refroidissement plus rapide et précis, et avec une plage de température allant de -4 à 68 degrés Fahrenheit. Anker promet en outre une rapidité de refroidissement 20% supérieure à celle des produits concurrents. Le plus grand modèle propose deux compartiments indépendants permettant de réfrigérer et congeler simultanément, idéal pour garder les boissons au frais et préparer des glaçons.

Les glacières EverFrost fonctionnent grâce à des batteries détachables pouvant être rechargées via un panneau solaire intégré de 100W ou une prise standard. Les batteries peuvent également servir de chargeurs externes permettant de recharger d’autres types d’appareils. Une seule batterie offre jusqu’à 52 heures d’autonomie, extensibles donc à 104 heures avec l’adjonction d’une seconde batteries. Les glacières sont aussi équipées de grandes roues de six pouces pour les terrains accidentés, d’une certification IPX3 pour la résistance à l’eau, et disposent de leur application propriétaire permettant de surveiller la durée de vie des batteries et la température interne. Le modèle 23L sera commercialisé à 700 dollars tandis que le grand modèle (58L) coûtera pas moins de 1000 dollars. Les trois modèles de glacière EverFrost seront disponibles à l’achat à partir du 21 février.