[CES 2025] Petal : une caméra dopée à l’IA pour scruter les bestioles du jardin

Les créateurs de la mangeoire intelligente à oiseaux Bird Buddy ont dévoilé lors du CES 2025 la caméra Petal, un dispositif commercialisé sous la nouvelle marque Wonder. La Petal est dotée d’une tige flexible et d’un clip universel, ce qui facilite son installation à différents endroits du jardin. Équipée d’une caméra 4K de 12 mégapixels et dopée à l’IA, la Petal peut automatiquement identifier les plantes et les insectes et ainsi prendre des clichés des éléments du jardin les plus intéressants.

Les utilisateurs peuvent aussi interagir avec un chatbot IA nommé « Paul Sunshine » pour obtenir soit des informations sur les insectes/plantes capturées soit des conseils pour soutenir l’écosystème du jardin. A l’instar de la Bird Buddy, la Petal permet de prendre des photos et de les diffuser en direct via un smartphone. Pour ne rien gâcher, l’accessoire peut être livré avec une option de toit solaire, garantissant ainsi un fonctionnement en continu tout au long de la journée.

La caméra Petal peut aussi être associée aux Wonder Blocks (voir ci-dessus), un système modulaire conçu pour abriter des plantes et attirer les insectes. Ces blocs peuvent être personnalisés avec divers composants, tels qu’une base pour plantes, un plateau à graines, un hôtel à abeilles, une mangeoire pour papillons et un refuge pour insectes, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre une variété d’activités dans leur jardin depuis un seul emplacement. La caméra Petal et les Wonder Blocks seront lancés sur Kickstarter ce printemps, mais aucuns détails sur les prix n’ont encore été révélés.