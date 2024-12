Piratage de Free : la CNIL a enregistré un nombre record de plaintes

Le piratage massif de Free a poussé de nombreux abonnés à déposer plainte auprès de la CNIL. Celle-ci parle même d’un record.

En temps normal, la CNIL recense environ 16 000 plaintes par an. « C’est beaucoup et c’est compliqué d’instruire de tels volumes dans des délais réduits », a indiqué Mathias Moulin, secrétaire général adjoint de la CNIL, auprès de Ouest-France. Et avec Free, il y a plus de 2 000 plaintes à ce stade. « C’est le record s’agissant d’une série de plaintes », ajoute le responsable.

Pour rappel, le piratage de Free a concerné la fuite de données de 19,2 millions de clients fixes et mobiles, dont 5,11 millions d’IBAN. La CNIL avait annoncé avoir effectué un contrôle chez l’opérateur dans les jours qui ont suivi le hack. « Après la fuite de données ayant touché de nombreux abonnés Free, la CNIL a effectué un contrôle chez l’opérateur la semaine dernière », avait indiqué l’autorité, sans pour autant entrer dans les détails.

Mathias Moulin ajoute que des contrôles sont en cours sur les organismes qui ont connu des piratages. Pour le coup, la France a été beaucoup touchée cette année avec Free, France Travail, Auchan et bien d’autres encore. Mais entre le temps de mener l’enquête et d’établir un rapport, il faudra attendre entre 8 et 10 mois.

Qu’en est-il des sanctions ? « Entre 2018 et 2024, nous avons changé de braquet. Nous n’avons pas une logique punitive, mais plutôt de mise en conformité des acteurs », se défend le secrétaire général adjoint de la CNIL. « On a vraiment une volonté d’augmenter le nombre de sanctions. Mais pas punir pour punir. On prône la mise en conformité avant tout ».