Disney+ s’attaquera réellement au partage de compte dès septembre

Disney a pris la décision de réellement s’attaquer au partage de compte sur Disney+ à compter de septembre, comme l’a annoncé le PDG Bob Iger. Son intervention a eu lieu lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers.

Bob Iger a déclaré que Disney commencera « pour de bon » à mettre un terme au partage de compte le mois prochain. La société de Mickey parle de ce procédé depuis septembre dernier, mais le calendrier a été modifié à plusieurs reprises. Disney a commencé à interdire le partage de compte dans certains pays en juin, mais les efforts de la société s’étendront à d’autres régions en septembre.

L’objectif est de mettre fin de partage de compte pour que Disney+ puisse devenir rentable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. L’entreprise a déjà annoncé que ses plateformes de streaming Disney+, Hulu et ESPN+ sont rentables… mais uniquement en les combinant. Si l’on prend Disney+ seul, il y a des pertes.

Disney+ veut arrêter le partage de compte comme Netflix

Le fait de s’attaquer au partage de compte a été un succès pour Netflix. Le service de streaming a cessé d’autoriser le partage entre plusieurs foyers en 2023 et a enregistré une forte croissance du nombre d’abonnés au cours des trimestres suivants. En avril, Bob Iger a déclaré qu’il admirait ce que Netflix avait fait, qualifiant l’entreprise de référence pour le milieu du streaming.

« J’ai une très grande estime pour ce qu’ils ont accompli », a déclaré Bob Iger. « Si nous pouvions faire la même chose qu’eux, ce serait formidable ». En ce qui concerne les clients qui ont déjà été informés qu’ils ne pouvaient plus partager leurs comptes, le patron de Disney affirme que l’entreprise n’a eu « aucune réaction négative ».

À l’instar de Netflix, Disney prévoit de permettre aux abonnés de payer un supplément pour partager leur compte avec une personne extérieure à leur foyer, mais le prix n’a pas encore été annoncé.

Pas plus tard que cette semaine, Disney a annoncé une hausse de prix pour Disney+ (jusqu’à une hausse de 25%) qui sera en place dès octobre. Mais cela concernera d’abord les États-Unis et non les autres pays.