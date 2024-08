Disney : pour la première fois, les services de streaming sont rentables

C’est une première, et peut-être le début d’un renversement de tendance pour Disney. La firme aux grandes oreilles vient en effet de publier les résultats pour son troisième trimestre fiscal, et une information principale émerge au milieux de tous les chiffres : pour la toute première fois, le trio de services Disney+-Hulu-ESPN Plus est rentable. Les services de streaming affichant un bénéfice de 47 millions de dollars sur le trimestre, alors que l’an dernier sur la même période, Disney Plus, ESPN Plus et Hulu enregistraient une perte de 512 millions de dollars !

Disney+ et Hulu étaient déjà rentables depuis le trimestre précédent, mais les pertes d’ESPN Plus ne permettaient toujours pas d’afficher des résultats dans le vert. C’est désormais chose faite, ce dont se réjouit le CEO de Disney, Bob Iger : « Ce fut un trimestre solide pour Disney, grâce à d’excellents résultats dans notre segment de divertissement, tant au box-office que dans le DTC, car nous avons atteint la rentabilité de nos activités de streaming combinées pour la première fois, et un trimestre avant nos précédentes prévisions ». Les services de streaming de Disney ont même gagné quelques abonnés alors que les analystes tablaient sur une stagnation, soit 118,3 millions d’abonnés au total, contre 117,6 millions un an plus tôt. L’annonce de l’augmentation tarifaire pourrait malheureusement bousculer ces chiffres, comme cela avait été le cas l’an dernier lors d’une précédente augmentation du prix des abonnements.