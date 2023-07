Netflix a gagné près de 6 millions d’abonnés depuis la fin du partage de compte

Joli succès pour Netflix qui a réussi à attirer 5,9 millions de nouveaux abonnés au cours du deuxième trimestre de 2023. Pendant cette même période, le service de streaming a mis en place sa politique de fin de partage de compte.

Netflix explique que le nombre de désabonnements a été faible en réponse à ses mesures de la fin du partage de compte. Le service dit constater « une conversion saine des ménages emprunteurs en abonnements payants à Netflix », ainsi que « l’adoption de notre fonction d’abonnement supplémentaire ». Le groupe indique également qu’il commencera à s’attaquer à la fin du partage de compte dans tous les autres pays où il est présent. C’était déjà une réalité dans certains, comme en France et aux États-Unis.

Dans le détail, les abonnements ont augmenté de 1,17 million aux États-Unis et au Canada, de 2,43 millions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, de 1,2 million en Amérique latine et de 1,1 million dans la région Asie-Pacifique. Au total, le service compte 238,39 millions d’abonnés dans le monde, en hausse de 8% à base comparable.

L’annonce des 5,9 millions de nouveaux abonnés a eu lieu lors de la publication des résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2023. Netflix a eu un chiffre d’affaires de 8,20 milliards de dollars, en hausse de 2,7% sur un an. Le bénéfice net s’établit à 1,49 milliard de dollars, en hausse de 3,26% sur un an. Le bénéfice par action ressort à 3,29 dollars, contre 3,20 dollars l’an dernier à la même période.

Suite aux résultats financiers, l’action de Netflix est en recul de 5,15% à 453 dollars.