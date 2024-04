Disney+ mettra fin au partage de compte à partir de juin

Disney+ va s’inspirer de Netflix en partant à la chasse au partage de compte, avec Bob Iger révélant que ce sera en place dès le mois de juin. Le patron de Disney a annoncé la nouvelle aujourd’hui lors d’une interview avec CNBC.

La fin du partage de compte sur Disney+ dès juin 2024

Bob Iger a déclaré que l’objectif de Disney était d’obtenir à terme des marges bénéficiaires à deux chiffres et que le streaming jouerait un rôle important à cet égard. L’un des facteurs clés sera de mettre un terme au partage des comptes, et ce une bonne fois pour toutes.

« En juin, nous lancerons notre première véritable incursion dans le partage de mots de passe. Il ne s’agira que de quelques pays dans quelques marchés, mais le phénomène prendra de l’ampleur avec un déploiement complet en septembre », a déclaré le directeur général de Disney. Jusqu’à présent, le groupe de Mickey parlait d’une mise en place durant l’été, sans plus de précision.

À l’instar de Netflix, les abonnés de Disney+ pourront ajouter des membres extérieurs à leur foyer moyennant un supplément, mais Disney n’a pas encore fourni de détails sur le coût de cette option. Chez Netflix, le coût est de 5,99€/mois pour chaque personne extérieure au foyer.

Bob Iger a également parlé de la récente intégration de Hulu au sein de Disney+ aux États-Unis. « Nous sommes très satisfaits de l’engagement des abonnés de Disney qui ne reçoivent pas Hulu et qui regardent maintenant plus de programmes qui étaient sur Hulu, y compris Shogun », a-t-il déclaré. « Nous devons accroître l’engagement. Nous avons besoin d’outils technologiques pour réduire le taux de désabonnement et créer une plus grande fidélité. Il s’agit de choses comme les moteurs de recommandation, apprendre à mieux connaître nos clients ».

À la fin de 2023, Disney+ comptait 149,6 millions d’abonnés. Le service de streaming avait ainsi perdu 1,3 million d’abonnés sur la période. Cela a coïncidé avec une hausse de prix dans certains pays.