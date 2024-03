Disney+ change de logo, et intègre Hulu

Disney+ a changé de logo dans la journée de ce mercredi 28 mars, ou plus précisément, le logo du service a changé de teinte, passant du bleu à un vert un peu pâle. Ce changement de coloris a une fonction avant tout symbolique : c’est aussi aujourd’hui que Disney+ a accueilli les contenus de Hulu (aux Etats-Unis seulement), et l’on remarque que le logo de Disney a pris la même teinte que celui de sa filiale Hulu, marquant ainsi clairement la fusion des deux entités (« fusion » relative puisque Hulu garde son icône et ses contenus distincts dans l’application).

En France et dans de nombreux pays, seul le logo de l’app a changé puisque Hulu n’est pas disponible dans le service pour des raisons de droits et d’accords déjà signés concernant le contenu. L’arrivée de Hulu sur la plateforme Disney+ permettra-t-il de renouer avec la croissance ? Depuis quelques trimestre en effet, l’heure est à la stagnation pour Disney+ (voire pire), de nombreux abonnés faisant part de leur décpeiotn face à un manque de contenus originaux. La situation est encore pire en France où nombre de films récents sont disponibles longtemps après leur sortie en salles à cause de la chronologie des médias.