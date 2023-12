Disney+ France parle de ses nouveaux prix et dit ne pas être encore rentable

2023 est une année importante pour Disney puisque le groupe fête ses 100 ans. Il y a eu plusieurs échecs au cinéma avec un enchaînement de flops au box-office, mais le groupe se débrouille un peu mieux avec Disney+. C’est justement le sujet du jour, avec un focus sur la France.

Les nouveaux prix de Disney+ en France

Hélène Etzi, la présidente de The Walt Disney Company France, a déclaré à Ouest-France que l’idée derrière Disney+ est « de divertir en proposant une expérience qui rassemble. Nous le faisons pour nos films légendaires à retrouver comme les Cendrillon, La Belle et la Bête, La Reine des neiges… Mais aussi les incontournables Pixar, Marvel ou Star Wars ». Le groupe veut une plateforme de streaming qui propose « l’esprit de Disney ».

Il y a aussi le cas du prix. Disney+ en France a modifié sa tarification. La présidente déclare :

Côté tarifs, nous n’avions auparavant qu’un seul tarif à 8,99 euros par mois, sans engagement. Avec les difficultés du pouvoir d’achat, nous proposons maintenant une offre à 5,99 euros par mois avec publicités mais toujours sans engagement. Et une offre premium à 11,99 euros. Disney+ n’est pas encore rentable mais nous espérons l’être avant la fin de 2024.

Toujours sujet à la chronologie des médias

Un autre élément discuté est la chronologie des médias. Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ont déboursé 345 millions d’euros en 2023 pour la production audiovisuelle et cinématographique française. Cela représente 159 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2021. Mais ces investissements n’empêchent pas de contourner la chronologie des médias qui impose des délais entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur les différents supports (DVD/Blu-ray, streaming, télévision).

« Nous avions un problème quand nos films, produits par Disney, passaient en télévision. Nous devions les retirer de nos plateformes durant cinq mois. Idem pour les autres plateformes », déclare Hélène Etzi. « Ensemble nous avons réussi à négocier un compromis à deux mois. Cette chronologie est revue tous les trois ans. Les prochaines discussions débuteront en 2024 ».

La chronologie des médias est une loi française. Cela explique pourquoi les autres pays ont les nouveaux films en streaming bien avant la France. La loi impose un délai de 15 mois (Netflix) ou 17 mois (Disney+, Amazon Prime Video, etc) pour la sortie sur les services de streaming. Netflix est un peu avantagé ici parce qu’il investit davantage que ses concurrents dans la création française.