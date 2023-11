Disney+ augmente ses prix et lance son abonnement avec publicité en France

Ce 1er novembre 2023 marque une hausse des prix pour Disney+ en France. Le service de streaming lance également son offre avec publicité, qui est déjà proposée dans d’autres pays, comme les États-Unis.

Nouveaux abonnements pour Disney+ en France

Le nouvel abonnement de Disney+ a pour nom Standard avec pub. Il coûte 5,99€/mois, permet de regarder les films, séries et documentaires en 1080p, avec un usage sur deux appareils en simultané. Et comme le nom l’indique, il y a des publicités. Le service de streaming indique que les spots varient selon le type de contenu et les écrans publicitaires atteignent en moyenne 4 minutes par heure. Aussi, le groupe s’engage à ne pas diffuser de publicité autour des contenus destinés aux plus jeunes ni pour les personnes qui ont activé le « mode Junior ».

Vient ensuite l’abonnement Standard à 8,99€/mois. Il propose là aussi les programmes en 1080p et un usage en simultané sur deux appareils. Mais il n’inclut pas de publicité et propose de télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet obligatoire.

Enfin, il y a l’abonnement Premium de Disney à 11,99€/mois. Il donne accès aux programmes en 4K HDR/Dolby Vision, un visionnage sur quatre appareils en simultané, les téléchargements pour regarder les contenus sans connexion Internet obligatoire, supporte le Dolby Atmos pour l’audio et ne dispose pas de publicité. La hausse de prix concerne cette offre puisqu’elle coûtait jusqu’à présent 8,99€/mois.

Selon Hélène Etzi, présidente de la Walt Disney Company France, « le lancement de ces 3 nouvelles offres d’abonnement constitue une évolution stratégique pour Disney+ en France. Elles permettent désormais à tous les Français de profiter d’une nouvelle offre d’abonnement, moins chère, sans aucune modification de l’offre de contenus, avec publicité à 5.99€ par mois ».

Les abonnements sont à retrouver sur le site de Disney+.