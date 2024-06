Bouygues Telecom offre maintenant la 5G à ses clients

Après Orange (et Sosh) et SFR, c’est au tour de Bouygues Telecom d’offrir la 5G à ses clients. Contrairement aux autres opérateurs, cela concerne certains clients et non la totalité.

Sur son espace client, Bouygues Telecom propose l’option « Avantage 5G offert » à ses abonnés. Il leur suffit de souscrire l’option et le tour est joué, ils peuvent profiter du dernier réseau mobile en date sans débourser un centime de plus.

« Les clients B&You qui ne bénéficient pas de la 5G incluse dans leur forfait et qui souhaitent profiter des bénéfices de la 5G peuvent souscrire à une option complémentaire. Cette option est en ce moment offerte à certains clients », a déclaré l’opérateur à iGeneration.

Il est bon de noter qu’il existe deux options 5G : une offerte et une facturée 3€/mois. Mais les deux semblent visiblement identiques. Il n’y a donc aucun intérêt particulier à choisir la version payante. De plus, la 5G semble offerte « à vie », comme SFR. En face, Orange et Sosh proposent seulement la 5G gratuite jusqu’en septembre.

Les forfaits actuellement proposés chez B&You sont 2 Go pour 1,99€/mois, 20 Go pour 5,99€/mois, 80 Go pour 8,99€/mois, 130 Go pour 11,99€/mois et 300 Go pour 14,99€/mois. Il s’agit dans chaque cas de forfaits sans engagement. Vous pouvez donc partir chez un autre opérateur à tout moment sans payer de frais.