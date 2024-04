Bethesda (Fallout, Starfield) ferme sa branche en France

Fin de partie pour Bethesda France. Le studio derrière les jeux Fallout et Starfield a décidé de fermer les bureaux de sa branche française. Microsoft, qui est le propriétaire du studio, n’a rien communiqué publiquement.

Game Over pour Bethesda France

La décision de fermer Bethesda France a été prise en tout début d’année. Selon BFMTV, il y a eu des premiers départs en janvier. Quelques salariés étaient encore en poste avec la promesse de conserver un noyau dur. Mais ce ne fut finalement pas le cas. « On nous a baladés pendant quelques semaines en nous faisant miroiter un déplacement au sein des locaux de Microsoft », déclare un employé.

La filiale française de Bethesda s’occupait des relations avec la presse, ainsi que de la partie communautaire et la traduction de ses jeux.

« On a très mal vécu les lancements catastrophiques de Redfall et de Starfield, et c’est peut-être ça qui a convaincu Microsoft de stopper ses bureaux locaux et de recentrer ses forces », a indiqué un autre employé. Effectivement, Redfall a été mal accueilli et Starfield a eu des critiques correctes, sans être pour autant excellentes. C’est embêtant pour le coup, sachant qu’il devait s’agir d’un gros jeu, au point d’attirer des joueurs de la concurrence.

D’autre part, The Elder Scrolls Online connaît un joli succès en France selon les employés « grâce à une équipée dévouée aux créateurs de contenu qui font vivre la communauté ». Ils notent par ailleurs que Fallout a eu le droit à un regain d’intérêt grâce à la série sur Amazon qui connaît un succès. Pour autant, ils n’ont pas été invités à la célébration des dix ans de The Elder Scrolls Online, qui a eu lieu aux Pays-Bas au début du mois d’avril. « Ça, c’était vraiment le coup de grâce », dit un membre.

Pour rappel, Microsoft a annoncé en début d’année licencier 8% de ses effectifs dans ses studios de jeux vidéo, ce qui représentait 1 900 employés.