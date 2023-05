Xbox : Redfall se casse les dents et les premiers tests sont saignants

Microsoft et sa division Xbox traversent sans aucun doute l’une des périodes les plus compliquées de son histoire. Quelques jours à peine après le blocage du rachat d’Activision Blizzard par la CMA britannique, Xbox doit encaisser un second camouflet avec la sortie de Redfall, son FPS collaboratif à lore vampirique qui récolte des notes catastrophiques, les pires pour un studio Microsoft depuis le démarrage de la gen Xbox Series. Le jeu recueille une moyenne critique de 65/100 sur OpenCritic (mais seulement 25% des testeurs recommandent le jeu) et ce n’est pas mieux du côté de Metacritic avec une moyenne de 64/100 (pas encore de notes de joueurs, le jeu venant de sortir).

Première production AAA issue du rachat de Bethesda/Arkane, Redfall est aussi le jeu Xbox le plus mal noté depuis le lancement des Xbox Series. Starfield à la rescousse ?

Même les critiques les plus « positives » ne vont pas au delà de la fourchette 70-80/100, tandis que certains testeurs n’hésitent pas à être beaucoup plus mordants : GamesRadar inflige ainsi au jeu 2,5/10, VG247 un 3/5 et GameSpot un 4/10. Saignant ! Même punition dans l’hexagone puisque le jeu d’Arkane écope d’un 4/10 chez nos confrères de GameKult, et se fait étriller (parfois jusqu’au troll guéguerre) par nos « tutubeurs » francophones. Les critiques qui reviennent le plus sont l’absence d’identité, un open world trop vide et trop restreint, une histoire mal racontée, et pour parfaire le tout, de gros bugs qui viennent parfois pénaliser des séquences de shoot jugées dans l’ensemble satisfaisantes (seule éclaircie dans ce concert de casseroles). Les plus emballés (si l’on peut dire) estiment que Redfall reste un titre agréable à parcourir en coopération, même si la lassitude arrive vite.

Bref, une sacré « demontada », et le pire dans tout ça est bien que Microsoft n’y est pour rien : le développement du titre avait commencé bien avant le rachat de Bethesda (et donc d’Arkane) par Microsoft. Redfall était même prévu à l’origine pour la console PlayStation ! Xbox connait donc son moment « Forspoken », le jeu mal aimé de Square Enix récoltant d’ailleurs globalement les mêmes notes que Redfall, exception faite (et notable) en France où les testeurs perdent parfois de leur mordant dès lors qu’il s’agit de tacler une exclusivité PlayStation : ainsi, tel youtubeur francophone réputé qui considère que Redfall est tout juste bon à caler une porte… encensait encore il y a peu le jeu de Square Enix (et ce n’est pas une exception). Les méchantes baffes des testeurs US se distribuent au moins avec une force égale, et ce quelle que soit la plateforme.

Redfall est disponible sur Xbox Series, PC et bien entendu dans le Game Pass, mais vous n’êtes pas obligé d’y jouer.