Le curieux Rabbit R1 fonctionnera avec le modèle de langage (LLM) Perplexity

Le mystérieux Rabbit R1 a créé la sensation lors du CES de ce début d’année, mais de nombreuses interrogation restaient en suspens concernant ce petit accessoire carré et mignon boosté à l’IA. Les créateurs de ce projet ambitieux viennent de nous fournir aujourd’hui une information essentielle, soit le nom du LLM (modèle de langage massif) intégré au petit appareil. Ce modèle, c’est Perplexity, le LLM d’une startup éponyme basée à San Francisco qui ambitionne rien moins de que de battre Google sur le terrain de l’IA et qui a reçu des fonds importants de Nvidia. Rabbit Inc. précise que Perplexity est disponible en standard sur le Rabbit R1, mais que les utilisateurs pourront basculer sur Perplexity Pro moyennant un abonnement de 200 dollars à l’année, sachant que la première année sera offerte.

In case you were wondering:

Today we announced that we will use Perplexity as one of our key LLM services for r1 – and r1 still does not require any subscription to benefit from this partnership.

The $200 credit for Perplexity Pro is a standalone bonus kindly offered by… https://t.co/qYMM7TKFyZ

— rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 19, 2024