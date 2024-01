[CES 2024] Rabbit R1 : un premier concurrent au AI Pin de Humane

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps pour qu’un concurrent du AI Pin de Humane débarque sur le marché. La start-up californienne Rabbit a dévoilé sur le salon du CES le Rabbit R1, un petit boitier carré dopé à l’IA qui peut interagir avec des applications mobiles et effectuer automatiquement des tâches simples ou complexes via des « Rabbits » (des sortes d’applets ou de petits scripts). L’utilisateur peut ainsi directement lancer une série d’actions à la voix, et Rabbit R1 fait le reste en se connectant aux apps cibles, le tout sans devoir en passer par des API spécifiques à ces mêmes APIs. L’accessoire est aussi muni d’un caméra qui servira à la fonction de reconnaissance des objets mais aussi à l’apprentissage automatique.

Si les modalités d’action diffèrent sensiblement de celles du AI Pin de Humane, l’objectif reste le même : se passer de son smartphone au maximum, et interagir avec les principales apps mobiles sans devoir sortir son précieux de la poche. Pour parvenir à cet objectif (qui devra encore convaincre), la startup Rabbit s’est alliée avec Tenneage Engineering et à conçu « from scratch » un système d’exploitation pour son bidule. S’il reste encore à évaluer en détail les fonctionnalités de ces nouveaux accessoires, il n’y aura en revanche pas débat concernant la tarification : Rabbit proposera son Rabbit R1 vers la fin mars au prix de 199 dollars.