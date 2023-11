AI Pin : Humane lance son « IA portable », successeur désigné du smartphone… ou futur bide la tech

Après des années de développement, la startup Humane a présenté dans les moindres détails (ou presque) l’AI Pin, un petit appareil à porter à même une chemise ou un veston conçu pour nous s faire oublier l’écran de nos smartphones. L’AI Pin embarque une IA capable de répondre à la voix aux différentes requêtes de l’utilisateur, et dispose d’un capteur photo/vidéo ainsi que d’un mini-projecteur capable d’afficher une interface directement dans le creux de la main ! L’appareil se contrôle aussi avec de simples « tap » sur sa coque ou par le biais de la reconnaissance de mouvements des mains et des doigts. On retrouve même le pincement du pouce et de l’index qui était le point fort de l’interface du Vision Pro ! L’AI Pin s’attache au vêtement grâce à un ingénieux système d’aimant situé dans sa batterie amovible : la batterie se glisse ainsi sous le textile et maintien l’AI Pin en position grâce aux aimants. Humane est une entreprise composée d’anciens employés d’Apple, dont la PDG et fondatrice Bethany Bongiorno. Son mari, Imran Chaudhri, et le responsable de l’ingénierie produit de l’entreprise, Ken Kocienda, sont également tous deux d’anciens employés d’Apple.

Chaque fois que le microphone ou la caméra est utilisée, un LED « de confiance » et de confidentialité qui s’allume pour prévenir les interlocuteurs qu’ils sont filmés ou photographiés. A noter que ces capteurs sont uniquement activés sur demande de l’utilisateur. Un double tap sur la coque permet de prendre un cliché de 13 mégapixels et un double tap avec maintien lance l’enregistrement vidéo. Ces fonctions d’enregistrement photo/vidéo seront disponibles après une mise à jour qui sera déployée en 2024. Le mini-projecteur au laser affiche une image (monochrome vert) à la résolution HD (720p), et là encore, Humane combine plusieurs types d’interface : un simple mouvement de la main sur laquelle est affichée un contrôleur musical permet de changer de morceau ou d’augmenter/baisser le volume. Une fois à court de jus, l’AI Pin se recharge dans un boîtier design en forme d’oeuf. On notera enfin que la L’IA-chatbot embarquée semble à priori de très bonne facture, bien au delà des capacités des assistants mobiles actuels (Siri, Alexa, etc.). Cette dernière serait basée sur un modèle de langage similaire à GPT-4 ou LlaMA.

Le prix de cette révolution annoncée reste assez élevé : l’AI Pin sera disponible à la vente sur le site de Humane le 16 novembre prochain au prix de 699 dollars, à quoi il faut rajouter un abonnement T-Mobile de 24 dollars/mois. Dans un premier temps, l’AI Pin sera uniquement disponible aux Etats-Unis. Enfin et pour rappel, Humane est une entreprise composée d’anciens employés d’Apple, dont la CEO et fondatrice Bethany Bongiorno, son mari Imran Chaudhri, responsable de l’ingénierie produit de l’entreprise, et l’ingénieur en chef Ken Kocienda.