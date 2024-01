Le patron de Google prévient qu’il y aura plusieurs licenciements d’employés en 2024

Google a déjà licencié plus d’un millier d’employés depuis le début de 2024 et cela ne va pas s’arrêter, comme l’annonce Sundar Pichai. Le dirigeant de Google a prévenu ses équipes dans un mémo interne qu’a pu se procurer The Verge.

De nouvelles suppressions d’emplois chez Google

« Nous avons des objectifs ambitieux et nous allons investir dans nos grandes priorités cette année », a déclaré Sundar Pichai à tous les employés de Google. « La réalité est que pour créer la capacité nécessaire à cet investissement, nous devons faire des choix difficiles ». Les choix en question sont notamment les licenciements. Plusieurs divisions de Google ont déjà été touchées : produits, publicités, recherche, shopping, Maps, politique, ingénierie de base et YouTube.

« Ces suppressions de postes n’ont pas l’ampleur des réductions de l’année dernière et ne toucheront pas toutes les équipes », précise Sundar Pichai. Il fait ici référence à la suppression de 12 000 emplois par Google à la même période l’année dernière. « Mais je sais qu’il est très difficile de voir des collègues et des équipes touchés ».

Le mémo continue en indiquant que les licenciements de cette année visaient à « supprimer des couches pour simplifier l’exécution et accélérer la vitesse dans certains domaines ».

Le dirigeant souligne que « bon nombre de ces changements sont déjà annoncés, mais pour être franc, certaines équipes continueront à prendre des décisions d’allocation de ressources spécifiques tout au long de l’année, le cas échéant, et certaines fonctions pourraient être affectées ».

Google fait partie de plusieurs entreprises tech qui ont licencié des employés depuis le début de 2024. Il y a également eu Discord, Amazon, Humane ou encore Twitch.