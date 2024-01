Google se réorganise : des centaines d’employés licenciés et départ des cofondateurs de Fitbit

D’importants changements ont lieu chez Google, avec l’entreprise qui a décidé de se réorganiser en ce qui concerne sa branche des produits et services. Cela passe par des licenciements.

Des centaines de licenciements chez Google

Jusqu’à présent, les divisions Pixel, Nest et Fitbit chez Google disposaient d’équipes distinctes et indépendantes pour gérer des aspects tels que le design, l’ingénierie matérielle, les logiciels, l’interface utilisateur, etc. L’effort matériel de Google abritait essentiellement une entreprise miniature pour les smartphones, une autre pour la maison intelligente et une troisième pour les wearables (montres connectées, écouteurs, etc). Cela reflète en grande partie la façon dont Google a acheté Nest en 2014 et ensuite Fitbit.

Selon 9to5Google, cela va changer, avec Google qui a décidé d’avoir une seule et même équipe responsable de l’ingénierie matérielle pour les produits Pixel, Nest et Fitbit. Cela pourrait également signifier que Google va proposer un meilleur écosystème, sachant qu’il y aura une seule équipe pour plusieurs produits. Mais ce point précis n’est pas confirmé pour le moment.

Cette réorganisation implique du changement pour James Park et Eric Friedman. Les cofondateurs de Fitbit vont quitter Google, tout comme d’autres cadres de Fibit.

D’autre part, Google va licencier plusieurs centaines d’employés, toujours dans la branche des produits et services. La majorité des licenciements va concerner l’équipe s’occupant du matériel pour la réalité augmentée. De son côté, Semafor indique que des licenciements vont aussi toucher les employés travaillant sur Google Assistant.

Certains employés pourront postuler à des emplois vacants chez Google. Mais tout le monde n’aura pas cette chance.

Google a réagi en déclarant que « bien que nous procédions à des changements », le groupe « continue de s’engager à fond dans d’autres initiatives de réalité augmentée, telles que les expériences de réalité augmentée dans nos produits et les partenariats de produits ».