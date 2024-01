Humane licencie 4% de ses effectifs avant même le lancement de son produit basé sur l’IA

C’est original : la startup Humane a récemment mis à la porte une dizaine de ses employés, ce qui représente 4% de ses effectifs globaux (soit plus de 200 personnes initialement), avant même la commercialisation de son tout premier produit, le AI Pin ! Si l’on en croit des sources proches du dossier, Humane aurait procédé à ces licenciements afin d’alléger ses coûts internes tandis que les employés restants ont été informés d’une réduction de budget de fonctionnement (et donc probablement d’un gel voire d’une diminution de certains salaires).

Doté d’un mini-projecteur, de capteurs et de caméras, capable de traduire en temps réel et de servir d’assistants connecté, l’AI Pin fait beaucoup penser à l’IA du film Her, avec sans doute beaucoup moins de perspicacité. L’appareil est proposé en précommande à 699 dollars.

Voilà qui n’envoie pas un très bon signal alors même que l’AI Pin, une broche connectée boostée à l’IA et présentée comme le futur remplaçant du smartphone, n’a toujours pas été distribuée aux clients finaux (Les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars). Humane a pourtant collecté plus de 200 millions de dollars de fonds pour démarrer son projet, mais il semble déjà que ce montant n’est pas suffisant pour couvrir les frais. Cela pourrait aussi signifier que les précommandes du AI Pin n’ont pas été un succès et que Humane anticipe déjà des recettes insuffisantes pour couvrir ses coûts de fonctionnement.

A noter également que le CTO de Humane (directeur technique), Patrick Gates, a quitté son poste pour occuper la fonction de conseiller. Ce dernier souhaiterait « passer plus de temps avec sa famille » selon le communiqué de la CEO Bethany Bongiorno, qui confirme également que de nouveaux responsables hardware, software et du personnel ont été récemment promus. Pas très rassurant à quelques mois de la sertie d’un appareil présenté comme disruptif…