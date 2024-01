Twitch va licencier plus du tiers de ses effectifs

Si l’on en croit le bien informé Bloomberg, la plateforme de diffusion en direct Twitch, propriété d’Amazon, se préparerait à supprimer 35 % de ses effectifs, soit environ 500 employés. Ce plan de licenciement massif devrait être annoncé prochainement, mais Twitch n’a pas souhaité commenter l’information.

Ce coup dur succède aux importantes suppressions de postes de l’an dernier, des suppressions qui faisaient partie d’un plan de restructuration décidé par la nouvelle direction du groupe. Après que le co-fondateur Emmett Shear ait démissionné de son poste de CEO, son successeur Dan Clancy avait alors supervisé le licenciement de 400 employés. 180 personnes supplémentaires avaient été mises à la porte après la fermeture de la chaîne Crown et de la division Game Growth, cette dernière étant destinée à aider les créateurs de jeux au niveau du marketing.

Pour ne rien arranger, Twitch a récemment décidé de cesser ses activités en Corée du Sud, qui est pourtant l’un des plus grands marchés d’esports au monde. Au final, et malgré l’augmentation significative de sa base d’utilisateurs depuis les confinements liés à la pandémie de Covid-19, Twitch continue de lutter pour atteindre son seuil de rentabilité et reste déficitaire près d’une décennie après son acquisition par Amazon. Pour remettre les comptes au vert, la filiale d’Amazon tente actuellement d’augmenter ses revenus publicitaires, ce qui suscite d’ailleurs pas mal de controverses chez les steamers et créateurs de contenus.