Amazon licencie plusieurs centaines d’employés de Prime Video et des studios MGM

En plus de licencier un tiers de l’effectif de Twitch, Amazon annonce se séparer de plusieurs centaines d’employés de son service de streaming Prime Video et des studios MGM dont il est le propriétaire à la suite de son rachat.

Mike Hopkins, responsable d’Amazon Prime Video et des studios MGM, a annoncé les licenciements aux employés par le biais d’un e-mail. Il indique :

C’est une décision difficile à prendre, que mon équipe de direction et moi-même ne prenons pas à la légère. Il est difficile de dire au revoir à des Amazoniens talentueux qui ont apporté une contribution significative au nom de nos clients, de notre équipe et de notre entreprise. Nous vous remercions pour votre dévouement et votre travail. Pour faciliter la transition, nous proposons des mesures qui comprennent une indemnité de départ, des prestations transitoires selon les pays et une aide au placement externe.

Notre secteur continue d’évoluer rapidement et il est important que nous donnions la priorité à nos investissements pour assurer le succès à long terme de notre entreprise, tout en nous concentrant sans relâche sur ce qui, nous le savons, compte le plus pour nos clients. Au cours de l’année écoulée, nous avons examiné presque tous les aspects de notre activité dans le but d’améliorer notre capacité à proposer à nos clients du monde entier des films, des séries et des sports en direct encore plus innovants, dans le cadre d’une expérience de divertissement personnalisée et facile à utiliser. En conséquence, nous avons identifié des opportunités de réduire ou d’arrêter les investissements dans certains domaines tout en augmentant nos investissements et en nous concentrant sur le contenu et les initiatives de produits qui ont le plus d’impact.