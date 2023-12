Amazon Prime Video va ajouter des publicités dès le 29 janvier

Amazon Prime Video avait déjà annoncé l’ajout de publicités sur sa plateforme de streaming en 2024 et le groupe révèle aujourd’hui que ce sera une réalité dès le 29 janvier. Cela concernera au départ quelques pays.

Des pubs sur Amazon Prime Video dès le 29 janvier 2024

Dans un e-mail envoyé aux clients, Amazon indique :

Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous informer d’un changement à venir dans votre expérience pour Prime Video. À partir du 29 janvier, les films et les séries de Prime Video comporteront un nombre limité de publicités. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attrayants et d’augmenter cet investissement sur une longue période. Nous visons à proposer nettement moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en streaming. Aucune action n’est requise de votre part et le prix actuel de votre abonnement Prime reste inchangé. Nous proposerons également une nouvelle option sans publicité pour un supplément de 2,99 $ par mois.

Amazon Prime Video va donc céder à la tentation des publicités, comme l’ont fait Netflix et Disney+. L’approche est toutefois différente. Dès le 29 janvier, tous les abonnés auront la formule avec les publicités. Il faudra payer un supplément de 2,99$/mois pour ne pas les avoir et donc retrouver l’expérience proposée actuellement.

En septembre, Amazon avait annoncé que les publicités sur Prime Video feraient leurs débuts en 2024 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada. La France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie suivront un peu plus tard, sans une date plus précise.

Aux États-Unis, Amazon Prime (qui inclut Prime Video) coûte 14,99$/mois ou 139$/an (l’offre est plus complète qu’en France, d’où le prix plus important). Il est également possible de s’abonner uniquement à Prime Video pour 8,99$/mois. Dès le 29 janvier 2024, ce sera 17,98$/mois ou 11,98$/mois pour Prime Video seul.

En France, Amazon Prime coûte 6,99€/mois ou 69,90€/an. Si l’on part du principe que l’ajout sera de 2,99€/mois pour ne pas avoir les publicités, alors le nouveau prix devrait être de 9,98€/mois.