Amazon Prime Video va ajouter des publicités en 2024

Amazon annonce que son service de streaming Prime Video va accueillir des publicités à compter de 2024. Cela concernera tous les utilisateurs qui ont un abonnement Amazon Prime.

« Pour continuer d’investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur le long terme, à partir de début 2024, les séries et les films sur Prime Video incluront des publicités limitées », a annoncé Amazon. Cette offre avec pub débutera aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada au début de l’année prochaine, avant la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie au cours de 2024, précise Amazon.

Il sera possible de n’avoir aucune publicité, mais il faudra payer un supplément. Le prix sera de 2,99$/mois aux États-Unis. Il n’y a pas encore l’information pour l’Europe, mais on peut se douter que ce sera autour de 2,99€/mois.

Pour rappel, Amazon Prime (qui propose la livraison offerte sous 24 heures pour de nombreux produits, Prime Video, Amazon Music pour le streaming musical et plus encore) coûte 69,90€/an ou 6,99€/mois. Il faudra donc ajouter 2,99€/mois par mois pour n’avoir aucune publicité sur Prime Video.

Amazon n’est pas le premier groupe à se mettre aux publicités sur le streaming vidéo. D’autres l’ont déjà fait, dont Netflix et Disney+. Il y a une demande pour ce type d’offres, avec beaucoup d’abonnements du côté de Disney+ et Netflix. Amazon se dit donc qu’il y a un créneau et suit ses concurrents.