Amazon boucle le rachat de MGM pour 8,45 milliards de dollars

C’est fait, le rachat de MGM par Amazon pour 8,45 milliards de dollars est désormais bouclé. Il avait été annoncé pour la première fois en mai 2021. Amazon devait ensuite attendre les validations des différents régulateurs. L’Europe a dit oui hier et voilà que les États-Unis valident aussi la transaction.

MGM rejoint aujourd’hui Amazon

Avec ce rachat, Amazon prend le contrôle des nombreuses licences. Cela comprend James Bond, Rocky, Creed, Thelma et Louise, Le Silence des agneaux, Les sept mercenaires et bien plus. Au total, il est question de plus de 4 000 films et 17 000 épisodes de séries. La plupart vont débarquer sur Prime Video, le service de streaming d’Amazon.

« MGM a un héritage de près d’un siècle de production de divertissement exceptionnel, et nous partageons leur engagement à fournir un large éventail de films et de séries originaux à un public mondial », a déclaré Mike Hopkins, vice-président de Prime Video et d’Amazon Studios. « Nous souhaitons la bienvenue aux employés, aux créateurs et aux talents de MGM chez Prime Video et Amazon Studios, et nous avons hâte de travailler ensemble pour créer encore plus d’opportunités de proposer des histoires de qualité à nos clients ».

Avec ce rachat, Amazon pourra par exemple proposer des séries basées sur des franchises existantes. Mais le groupe ne communique pour l’instant aucune information sur les futurs programmes.

Un autre élément de taille concerne les films James Bond. Les futurs films seront-ils uniquement diffusés sur Prime Video ? La réponse est non, il y aura toujours une sortie au cinéma. Il faudra par contre s’attendre à ce qu’ils soient exclusivement disponibles sur Prime Video après quelque temps et non sur les autres plateformes de streaming.