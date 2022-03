Le rachat de MGM par Amazon devrait être sur le point de se conclure

Amazon a annoncé le rachat de MGM en mai 2021 pour 8,45 milliards de dollars et il devrait recevrait son feu vert dans le courant de la semaine si tout se passe bien. La décision pourrait même tomber aujourd’hui.

Amazon devrait bien être le nouveau propriétaire de MGM

Les autorités de la concurrence américaine et européenne doivent décider si l’intention d’Amazon les célèbres studios de cinéma américains enfreint le droit de la concurrence. Les autorités de la concurrence européennes devraient autoriser le rachat sans y apposer de conditions, selon Reuters.

L’autorité fédérale de la concurrence aux États-Unis, la FTC (Federal Trade Commission), doit rendre sa décision d’ici la mi-mars, au plus tôt au lendemain de la date limite imposées aux autorités européenne (15 mars). La date exacte à laquelle un accord pourrait être conclu par Amazon n’était pas immédiatement claire, l’accord dépendant de la décision de la FTC.

La nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, avait dénoncé dans un article publié dans le journal de l’université de droit de Yale en 2017 l’impact néfaste des pratiques du commerçant en ligne. Le régulateur américain mène déjà une enquête sur les pratiques présumées anticoncurrentielles d’Amazon et a examiné, conjointement avec le département américain de la Justice, les opérations de rachat effectuées par le géant du commerce en ligne.

Grossir sa présence sur le streaming avec plein de licences

Si Amazon concluait avec succès le rachat de MGM, il pourrait intensifier la concurrence livrée aux services de streaming, comme Netflix et Disney+. Amazon propose déjà sa propre plateforme, à savoir Prime Video.

MGM est derrière plusieurs licences, dont James Bond, Rocky, Stargate, Robocop, Tomb Raider, La panthère rose et plus encore. On peut très bien imaginer des séries de ces licences, comme Disney le fait avec les Marvel et Star Wars. Concernant James Bond, Amazon a déjà assuré que les prochains films sortiront au cinéma et non exclusivement sur sa plateforme de streaming.